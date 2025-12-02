МИД Китая назвал введение безвизового режима с Россией хорошей новостью

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, введение безвизового режима между Россией и Китаем является «хорошей новостью» и поспособствует укреплению дружественных связей и сотрудничества между народами двух стран, передает ТАСС.

Линь Цзянь, комментируя указ президента Рjccbb Владимира Путина, в соответствии с которым китайские граждане на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз, добавил, что КНР полагает, что этот шаг положительно скажется на обменах и взаимодействии Москвы и Пекина в различных областях.

Между тем заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов подчеркнул, что введение безвизового режима открывает «огромное пространство для взаимодействия» между двумя странами. Он отметил, что Россия и Китай обладают крупными традициями в образовании и культуре, и теперь могут обмениваться опытом еще более свободно.

По мнению Шевцова, безвизовый режим имеет огромное значение для гуманитарной и образовательной сфер, позволит жителям обеих стран лучше узнать друг друга, а также даст новый импульс туризму и академическим обменам. Решение, по его словам, даст России и Китаю еще больше возможностей для укрепления сотрудничества на долгосрочной перспективе.

