Ставка на матч с участием «Интера» принесла россиянину 3,3 млн рублей

Tекст: Ольга Иванова

Россиянин сделал крупную ставку в миллион рублей на футбольный матч чемпионата Италии между «Интером» и «Аталантой», передает РБ Спорт. Он спрогнозировал, что в поединке будет забито менее двух мячей, при этом коэффициент на такое событие составлял 3,30.

Итоговый счет матча оказался 1:0 в пользу миланской команды, что позволило россиянину забрать выигрыш. Общая сумма выплаты составила 3,3 млн рублей, а чистая прибыль – 2,3 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Пермского края стал обладателем суперприза в размере более 31 млн рублей, не угадав ни одного числа в популярной лотерее.

Профессор РАН Иван Оселедец уточнил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерее составляет менее 0,2%.