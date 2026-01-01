Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Ставка на матч с участием «Интера» принесла россиянину 3,3 млн рублей
Житель России успешно угадал исход футбольного матча между «Интером» и «Аталантой», сделав крупную ставку на низкую результативность встречи.
Россиянин сделал крупную ставку в миллион рублей на футбольный матч чемпионата Италии между «Интером» и «Аталантой», передает РБ Спорт. Он спрогнозировал, что в поединке будет забито менее двух мячей, при этом коэффициент на такое событие составлял 3,30.
Итоговый счет матча оказался 1:0 в пользу миланской команды, что позволило россиянину забрать выигрыш. Общая сумма выплаты составила 3,3 млн рублей, а чистая прибыль – 2,3 млн рублей.
