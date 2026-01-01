Сальдо сообщил о тяжелых ранениях хозяйки кафе после удара дрона ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Владелица кафе в Херсонской области получила тяжелые ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, однако осталась жива, передает RT. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, хозяйка была тяедо ранена в грудную клетку.

Состояние пострадавшей врачами оценивается как тяжелое. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы и медики.

Сальдо сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо уточнил, что в результате атаки БПЛА были поражены кафе и гостиница, где погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Он также допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака против мирных жителей должна получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

После удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, в том числе двое детей, а шестеро человек находятся в тяжелом состоянии.