Сальдо сообщил о тяжелом ранении хозяйки кафе в Херсонской области
Сальдо сообщил о тяжелых ранениях хозяйки кафе после удара дрона ВСУ
Хозяйка кафе в Херсонской области была тяжело ранена в результате удара дрона ВСУ, но осталась жива, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Владелица кафе в Херсонской области получила тяжелые ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, однако осталась жива, передает RT. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, хозяйка была тяедо ранена в грудную клетку.
Состояние пострадавшей врачами оценивается как тяжелое. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы и медики.
Сальдо сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо уточнил, что в результате атаки БПЛА были поражены кафе и гостиница, где погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Он также допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака против мирных жителей должна получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.
После удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, в том числе двое детей, а шестеро человек находятся в тяжелом состоянии.