Стало известно о закрытии парков Лондона на Новый год

Власти закрыли Гайд-парк, Примроуз-Хилл и другие парки города

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», в Лондоне были закрыты главные парки – Гайд-парк, Гринвич-парк, Сент-Джеймсский парк и другие – в преддверии новогодней ночи. Королевские парки не станут площадками для наблюдения за праздничными фейерверками, о чем заявили в управлении The Royal Parks.

Организация массовых мероприятий и запуск фейерверков или фонарей без разрешения рассматривается как нарушение, следить за порядком будет столичная полиция.

Парк Примроуз-Хилл закрылся в двадцать часов во вторник и откроется только в шесть часов утра в четверг. Ворота Гринвич-парка были закрыты в восемнадцать часов, а Ричмонд-парк закрыли для транспорта в шестнадцать часов. На Гайд-парке размещено официальное уведомление о закрытии территории в полночь.

В Сент-Джеймсском парке для машин движение перекрыли с двух часов дня, посещение восточной части парка стало невозможным с семнадцати часов.

Решение о закрытии Примроуз-Хилл вызвало возмущение местных жителей – волонтер Эми Маккеун назвала эту ситуацию беспрецедентной и подчеркнула, что прежде такого никогда не происходило. По ее словам: «Это совершенно беспрецедентный случай.

Это общественный парк, куда люди должны иметь возможность приходить, чтобы посмотреть на фейерверки. Мы должны наоборот побуждать людей к этому. То, что происходит, слишком нелепо».

Ранее власти Лондона объявили о крупной операции по обеспечению безопасности на праздниках и предупредили, что билеты на шоу фейерверков продаются только официально.

Полиция также посоветовала избегать попыток проникновения в такие парки, как Примроуз-Хилл, которые в этот период будут закрыты, и рекомендовала отмечать праздник на официальных площадках города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, колумнист журнала Forbes признал, что Москва не только не погрузилась в истерию мирового противостояния, но и демонстрирует рекордное гостеприимство.

Автор Forbes отметил, что город способен к инновациям даже под давлением и не зависит от западных институтов и рынков капитала. Москва в условиях жесткой международной ситуации становится примером открытости и современного подхода к внутреннему развитию.