Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал новогоднее поздравление, где обратился к жителям разных стран и сказал несколько фраз на четырех языках, в том числе на русском языке.
Поздравление премьер-министра Словакии Роберта Фицо появилось на его официальной странице в Facebook* (признан экстремистским и запрещен в РФ), передает РИА «Новости». В видеопослании политик произнес новогоднее приветствие по-русски: «С Новым годом!».
Он также добавил поздравления на английском, итальянском и шведском языках. Таким образом Фицо дал понять, что его политика носит многовекторный характер, подчеркнув открытость и стремление к диалогу с разными странами.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ