АвтоВАЗ отказался от сокращенной недели и скорректировал производственный план

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Соколова, «АвтоВАЗ» не планирует переходить на четырехдневную рабочую неделю, однако компания может скорректировать производственный план в зависимости от рыночной ситуации, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что вопрос о сокращении рабочего графика сейчас не обсуждается. По его словам, возможные изменения в плане выпуска автомобилей будут зависеть от спроса, чтобы избежать накопления избыточных запасов на складах, как это происходило у многих брендов ранее.

Соколов отметил, что производственный комплекс «АвтоВАЗа» прошел модернизацию и сейчас высоко автоматизирован, что позволяет выпускать свыше 600 тыс. машин в год. Однако, подчеркнул он, всё определяется рыночным спросом, который и будет влиять на объемы производства.

Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил производственный план на 2026 год, предусматривающий выпуск 400 тыс. автомобилей – это на 23% больше, чем в 2025 году. Соколов напомнил, что эти показатели могут корректироваться в зависимости от развития рынка.

Кроме того, по итогам марта продажи новых автомобилей Lada составили около 27,7 тыс., что превзошло ожидания компании. «Март проявил себя даже чуть лучше, чем мы планировали. Цифру в 27 тысяч, которую я ранее обозначал, мы взяли, и даже немного больше – 27,7 тысячи или чуть больше, особенно с учетом продаж Xcite», – сообщил Соколов.

Президент «АвтоВАЗа» указал, что итогами марта компания довольна, а доля рынка автомобилей Lada в первый месяц весны, по его оценке, превысила 25%. По предварительным данным, совокупные продажи новых машин на рынке России за март составят примерно 108 тыс. единиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АвтоВАЗ» продлила работу по сокращенному четырехдневному графику до конца 2025 года для предотвращения скопления автомобилей на складах.

Позднее автопроизводитель заявил о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с января 2026 года и восстановлении зарплат сотрудников до 100%.

