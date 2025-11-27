«АвтоВАЗ» сообщил о возвращении к пятидневке с января 2026 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания «АвтоВАЗ» планирует вернуться к полной пятидневной рабочей неделе с января 2026 года, передает РИА «Новости».

В связи с этим зарплаты сотрудников снова станут 100%, как отмечают в пресс-службе автопроизводителя. Это решение связано с ожидаемым увеличением производственного плана на следующий год.

В «АвтоВАЗе» пояснили, что расписание работы и сменность формируются исходя из рыночного спроса. Так, линия номер три, на которой собираются автомобили Lada Grants и Iskra, продолжит функционировать в две смены, а некоторые подразделения, занимающиеся комплектующими, сохранят трехсменный режим.

Также компания подчеркнула, что сокращения персонала не запланированы, несмотря на слухи, появившиеся ранее в Telegram-каналах. В «АвтоВАЗе» добавили, что, наоборот, прием рабочих продолжается, а количество увольнений по собственному желанию снижается по сравнению с прошлыми месяцами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «АвтоВАЗ» продлил режим четырехдневной рабочей недели до конца 2025 года.

Компания ранее объявила о переходе на сокращенную рабочую неделю сроком на полгода.