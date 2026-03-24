Глава Генштаба Франции отметил влияние непредсказуемости США на безопасность Европы
Начальник французского Генштаба Фабьен Мандон отметил, что действия США без согласования с европейскими союзниками создают угрозы для интересов Европы.
Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон на форуме по безопасности в Военной школе в Париже заявил, что США становятся все менее предсказуемыми союзниками для Европы. По его словам, американская сторона не считает нужным предупреждать европейцев о планируемых военных операциях, что сказывается на безопасности и интересах европейских стран, передает ТАСС.
«США остаются союзником, но становятся все менее предсказуемыми и не считают нужным предупреждать нас, когда принимают решение о военных операциях. Это влияет на нашу безопасность, на наши интересы», – заявил Мандон, обращая внимание на недавние удары США по Ирану, о которых европейские страны не были заранее проинформированы. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Военной школы.
Мандон также напомнил о внезапном выводе американских войск из Афганистана, который произошел без какого-либо согласования с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что европейцы участвовали в операции в Афганистане по просьбе самих американцев, которые тогда ссылались на статью 5 устава НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе при определенных условиях.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страна не будет задействована в каких-либо действиях по разблокировке пролива.
США заявили, что больше не желают помощи стран НАТО в миссии по разблокировке Ормузского пролива.