Ученые предупредили о первой магнитной буре 2026 года

ИКИ РАН: Первая магнитная буря 2026 года может произойти в ночь на 3 января

Tекст: Мария Иванова

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что первая ощутимая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь со 2 на 3 января, информирует Telegram-канал лаборатории.

По расчетам ученых, буря может достичь уровня до G2, а вероятность более сильного события, уровня G3 и выше, составляет около 30 %.

Причиной ожидаемой бури стала мощная солнечная вспышка уровня M7.1, произошедшая 1 января между 16.12 и 17.11 по московскому времени. Она сопровождалась выбросом массы, частично направленным к Земле. Этот момент совпал с празднованием Нового года в регионах с часовым поясом МСК+7, то есть во Владивостоке, Хабаровске и Биробиджане.

В новогоднюю ночь, несмотря на неблагоприятные космические условия и продолжающееся действие корональной дыры на поверхности Солнца, геомагнитная активность оставалась низкой. Слабые полярные сияния можно было бы наблюдать на широтах 65–75 градусов, включая Мурманск, однако облачность помешала их увидеть.

В ближайшие дни сохраняется вероятность дополнительных геомагнитных возмущений из-за продолжающегося влияния дыры. Однако, по прогнозу специалистов, геомагнитная обстановка на новогодние каникулы в целом будет спокойной, если только не произойдут новые сильные вспышки на Солнце.

Напомним, накануне на Солнце произошла сильная вспышка класса М7.1.

Между тем количество магнитных бурь в 2025 году побило рекорд за последние десять лет.