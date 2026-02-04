Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Путин: У профильных ведомств нет вопросов после введения безвиза с Китаем
Президент России Владимир Путин заявил, что после введения безвизового режима между Россией и Китаем существенных вопросов у профильных ведомств не возникает.
«Росту деловых и гуманитарных контактов, несомненно, способствует введение безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали. Насколько я знаю, с началом её реализации каких-либо существенных вопросов у соответствующих профильных ведомств не возникает», – заявил российский лидер в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».
Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за инициативу по отмене виз, подчеркнув, что российская сторона поддержала её с готовностью.
Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поток поездок между Россией и Китаем значительно увеличился после введения безвизового режима.