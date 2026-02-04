Путин: У профильных ведомств нет вопросов после введения безвиза с Китаем

Tекст: Дарья Григоренко

«Росту деловых и гуманитарных контактов, несомненно, способствует введение безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали. Насколько я знаю, с началом её реализации каких-либо существенных вопросов у соответствующих профильных ведомств не возникает», – заявил российский лидер в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за инициативу по отмене виз, подчеркнув, что российская сторона поддержала её с готовностью.

Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поток поездок между Россией и Китаем значительно увеличился после введения безвизового режима.