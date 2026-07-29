Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Лавров объяснил отказ патентовать свою легендарную фразу
Лавров объяснил отказ патентовать свою фразу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никогда не планировал регистрировать бренд со своим известным нецензурным выражением.
Лавров признался, что не задумывался о регистрации товарного знака со своей знаменитой фразой. Выражение было произнесено министром в 2015 году на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии, передает ТАСС.
«Все мы живые люди. Выскакивает», – отметил Лавров.
По его словам, иногда в ситуациях, когда кто-то поступает неправильно, может вырваться крепкое слово. Глава ведомства подчеркнул, что никогда не рассматривал возможность создания торговой марки на основе этой реплики.
Отвечая на замечание о том, что коллеги дипломата критикуют использование нецензурной лексики на работе, министр в шутку упрекнул их в лицемерии. Лавров с улыбкой добавил, что припомнит им эти слова.
В прошлом году министр иностранных дел называл употребление крепких выражений чертой своего характера.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала умение дипломата подбирать точные слова.