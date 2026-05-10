Российская дзюдоистка Старцева выиграла турнир Большого шлема в Астане

Дзюдоистка Старцева завоевала золото турнира Большого шлема в Казахстане
Спортсменка из России Элис Старцева одержала уверенную победу на престижных международных состязаниях, одолев в финальной схватке представительницу Казахстана Камилу Берликаш.
Соревнования прошли в Астане, передает ТАСС. В решающем поединке весовой категории свыше 78 килограммов 25-летняя россиянка оказалась сильнее местной спортсменки. Турнир проходил с 8 по 10 мая.
Отечественные дзюдоисты выступали на этих состязаниях под государственным флагом. В честь триумфа Старцевой на арене прозвучал национальный гимн России.
Спортсменка уже имеет значимые достижения на международном татами. Она является бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в личных состязаниях и командном турнире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же турнире в Астане российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов.
Ранее на соревнованиях Большого шлема в Душанбе россиянка Ольга Мухина одержала победу в весе до 57 килограммов.
В конце 2025 года Международная федерация дзюдо вернула отечественным спортсменам право выступать под национальным флагом.