Российский дзюдоист Лаврентьев завоевал золото на турнире Большого шлема

Tекст: Мария Иванова

Данил Лаврентьев стал обладателем высшей награды на престижных соревнованиях Большого шлема по дзюдо, передает ТАСС. В решающем поединке турнира, проходящего в Астане, чемпион Европы 2025 года оказался сильнее итальянца Фабио Базиле.

Успех Лаврентьева стал не единственным достижением сборной на этих стартах. Ранее копилка команды пополнилась пятью медалями различного достоинства. Серебряные награды выиграли Сайгид Керимов и Дали Лилуашвили в категориях до 66 и 63 килограммов соответственно.

Бронзовыми призерами турнира стали Кристина Дудина, Лилия Нугаева и Рамазан Абдулаев. Соревнования в столице Казахстана завершатся 10 мая. Стоит отметить, что российские дзюдоисты выступают со своей национальной символикой, и в честь их триумфов играет гимн страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Данил Лаврентьев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Подгорице.

В марте этот спортсмен отказался от участия в финале турнира Большого шлема в Ташкенте.

Ранее Международная федерация дзюдо вернула российским атлетам право выступать под национальным флагом.