Tекст: Вера Басилая

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Храповщина Сумской области, сообщило Минобороны России.

Кроме того, российские военные выбили противника из двух населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Успешные действия осуществила группировка войск «Центр».

В результате решительного наступления под контроль армии России перешли села Рубежное и Новоандреевка.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Вакаловщина, Уланово и Кияница Сумской области. Потери противника на этих направлениях составили более 250 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся урон противнику в Харьковской области и ДНР. Уничтожено свыше 220 украинских военных, бронеавтомобиль HMMWV, 14 машин и два орудия. Подразделения «Южной» группировки улучшили позиции по переднему краю в ДНР, ликвидировав более 200 солдат ВСУ, пять бронемашин и 24 автомобиля.

Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери украинской стороны достигли 310 военнослужащих. Кроме того, российская авиация, беспилотники и артиллерия поразили объекты энергетической инфраструктуры, логистические центры и места дислокации иностранных наемников в 147 районах.

Российские средства противовоздушной обороны перехватили пять управляемых авиабомб и два снаряда американской системы HIMARS. Кроме того, были уничтожены восемь дальнобойных крылатых ракет «Фламинго» и 715 беспилотников самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные ликвидировали 674 самолета и 284 вертолета. Также уничтожено более 222 тыс. беспилотных летательных аппаратов и 670 зенитных ракетных комплексов.

Потери противника в бронетехнике составили 30 748 танков и других боевых машин. Уничтожено 1 775 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 70 490 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Шевченковское в Запорожской области.

Днем ранее российские войска освободили село Неженка в этом же регионе.

До этого ВС России взяли под контроль Анновку в ДНР.