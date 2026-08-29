Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин призвал уделить особое внимание изучению химии в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что на химию в школах сегодня нужно обращать особое внимание.
Президент России Владимир Путин отметил высокую значимость изучения естественных наук, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии открытия новых учебных заведений по видеосвязи, он акцентировал важность развития профильной инфраструктуры.
«Приятно было услышать, что вы обратили внимание на химические лаборатории, потому что это тот предмет, на который нам всем нужно обратить особое внимание», – сказал Путин.
Ранее Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет. Накануне Дня знаний президент намерен провести встречу с преподавателями и победителями школьных олимпиад.
Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.