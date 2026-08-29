Путин назвал 1 сентября праздником общенационального значения для всех россиян

Путин: День знаний в России давно приобрел общенациональное значение

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, студентами и педагогами заявил о важности наступающего учебного года, передает ТАСС. Мероприятие прошло в преддверии праздника в Московском педагогическом государственном университете.

«Мы встречаемся с вами в преддверии 1 сентября, Дня знаний. Это событие, можно сказать праздник, который, безусловно, давно приобрел общенациональное значение, потому что касается всех», – сказал глава государства.

Президент добавил, что День знаний касается всех поколений, от нынешних учащихся до их родителей, бабушек и дедушек. Он также отметил богатые традиции и инновации МПГУ, который является одним из старейших педагогических вузов страны с более чем 150-летней историей.

Накануне Дня знаний Владимир Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

Путин отметил рост престижа профессии учителя среди абитуриентов.

Также Путин подчеркнул невозможность замены живого преподавателя искусственным интеллектом.