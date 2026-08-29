Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин назвал 1 сентября праздником общенационального значения для всех россиян
Путин: День знаний в России давно приобрел общенациональное значение
Президент России Владимир Путин назвал День знаний праздником общенационального масштаба, который объединяет все поколения граждан страны.
Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, студентами и педагогами заявил о важности наступающего учебного года, передает ТАСС. Мероприятие прошло в преддверии праздника в Московском педагогическом государственном университете.
«Мы встречаемся с вами в преддверии 1 сентября, Дня знаний. Это событие, можно сказать праздник, который, безусловно, давно приобрел общенациональное значение, потому что касается всех», – сказал глава государства.
Президент добавил, что День знаний касается всех поколений, от нынешних учащихся до их родителей, бабушек и дедушек. Он также отметил богатые традиции и инновации МПГУ, который является одним из старейших педагогических вузов страны с более чем 150-летней историей.
Накануне Дня знаний Владимир Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.
Путин отметил рост престижа профессии учителя среди абитуриентов.
Также Путин подчеркнул невозможность замены живого преподавателя искусственным интеллектом.