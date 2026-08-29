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Минобороны Нигера сообщило о подавлении вооруженного мятежа в столице
Минобороны Нигера: Попытка мятежа подавлена в Ниамее
В столице Нигера Ниамее силы обороны и безопасности пресекли попытку вооруженного мятежа, организованного группой военнослужащих на одной из военных баз, сообщило Минобороны страны.
Минобороны Нигера отчиталось о подавлении попытки мятежа группы военных в столице страны Ниамее, где минувшей ночью произошли вооруженные столкновения, передает РИА «Новости».
«В ночь с 28 на 29 августа 2026 года группа военнослужащих, нарушивших требования воинской дисциплины, предприняла попытку удерживать силой некоторых своих сослуживцев в казарме на базе 101 в Ниамее и открыла огонь по ряду стратегически важных объектов столицы… Оперативная реакция сил обороны и безопасности позволила локализовать этот акт неповиновения и постепенно восстановить контроль над объектами», – заявили в ведомстве по национальному телевидению.
Министерство обороны призвало граждан сохранять спокойствие и продолжать заниматься повседневными делами. Африканское издание Jeuneafrique заявило, что за ночными и утренними столкновениями стоят молодые офицеры, недовольные ситуацией в государстве.
По данным СМИ, атаке подверглись президентский дворец, аэропорт и национальное телевидение. Президентская гвардия уже отбила нападение на резиденцию главы государства. Утром в субботу стрельба и взрывы были слышны в нескольких районах Ниамеи, в том числе возле аэропорта с военной базой и в административном квартале. На некоторое время прерывалось вещание местного телеканала.
Минувшей ночью в столице Нигера произошли вооруженные столкновения.
В июне на территории воздушной гавани Ниамея случилась ожесточенная перестрелка.
В середине августа глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать урегулированию разногласий в регионе.