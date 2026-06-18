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Стрельба и мощные взрывы сотрясли аэропорт в столице Нигера
Взрывы и стрельба прозвучали в аэропорту столицы Нигера
Ранним утром на территории воздушной гавани Ниамея раздались громкие звуки боя, после чего район происшествия оперативно блокировали местные силы безопасности.
Ожесточенная перестрелка началась в четверг, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters. Информацию о происшествии в столице африканского государства зарубежным журналистам подтвердили один очевидец и двое местных жителей.
«Взрывы и непрерывная стрельба в течение более часа звучали ранним утром в четверг в аэропорту Ниамея, столицы Нигера, а силы безопасности оцепили этот район», – отмечает информационное агентство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Африканский корпус Минобороны России помог отразить атаку боевиков на международный аэропорт Ниамеи.
Президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д»Ивуар в поддержке нападавших. Позднее начальник военного штаба президента Нигера объявил о вступлении страны в войну с Францией.