В Киеве и области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Tекст: Вера Басилая

Серия взрывов произошла в Киеве во время действия режима воздушной тревоги, передает РИА «Новости». Информацию о происшествиях подтвердили местные журналисты.

«В Киеве слышны взрывы», – сообщили представители украинского телеканала «Общественное» в своем Telegram-канале.

По официальным данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал об опасности с воздуха звучит как в самом Киеве, так и на территории части Киевской области.

Между тем, по информации военкоров, в Броварах продолжаются прилеты, обесточен Славутич.

В конце июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре в Киеве.

Российские военные поразили завод по производству ракет «Фламинго» в Киеве.