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Дипломат заявил о сильном обмелении российской части Каспийского моря
Дипломат Щукин сообщил об обмелении 20 тыс. кв. километров Каспийского моря
Площадь высохших участков в северо-восточной части Каспийского моря, включая российскую прибрежную зону, за последние два десятилетия превысила 20 тыс. кв. километров, заявил временный поверенный в делах России в Туркмении Петр Щукин.
Временный поверенный в делах России в Туркмении Петр Щукин на конференции в честь Международного дня Каспийского моря озвучил масштабную проблему региона, передает РИА «Новости».
«В северо-восточной части Каспия, в частности в российской прибрежной зоне, за последние 20 лет площадь обмелевших участков уже превысила 20 тыс. кв. километров», – заявил дипломат.
По его словам, для российской стороны этот вопрос имеет особую значимость. Снижение уровня воды наносит серьезный ущерб биосфере и экосистеме, затрудняет работу портов, вредит рыболовству и препятствует экономическому развитию региона. Щукин отметил, что колебания уровня моря происходили и раньше, но точных научных объяснений текущему процессу пока нет.
Основным фактором, по мнению эксперта, выступает изменение климата: глобальное потепление и смена ветров ускоряют испарение воды. Дипломат призвал прикаспийские государства объединить научные усилия для прогнозирования ситуации и минимизации ущерба. Он также добавил, что важным шагом в этом направлении станет Каспийский экологический саммит, запланированный на октябрь по инициативе Туркмении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года российский ученый сообщил о стабилизации уровня Каспийского моря.
Прошлой осенью президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о стремительном обмелении этого водоема.
Немногим ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупредил о приближении экологической катастрофы в регионе.