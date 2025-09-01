Токаев заявил о возможной экологической катастрофе на Каспии

Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОСу такой сценарий не нужен.0 комментариев
Снижение уровня воды в Каспийском море угрожает экологической катастрофой и может стать ключевой темой для обсуждения в рамках ШОС, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Ситуация с обмелением Каспийского моря приближается к экологической катастрофе, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «ШОС плюс» в Тяньцзине, передает ТАСС.
По его словам, проблема может стать приоритетной для долгосрочных консультаций в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Президент республики напомнил, что ранее предлагал создать в столице Казахстана Центр анализа водных проблем при поддержке ШОС. Он сообщил, что недавно в Алма-Ате был открыт Центр ООН по устойчивому развитию стран Центральной Азии и Афганистана, что подчеркивает приверженность Казахстана принципам многосторонней дипломатии.
Токаев также объявил о планах провести Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года совместно с ООН. Он отметил, что Казахстан в силу географических особенностей особенно уязвим к последствиям обмеления Каспия, поскольку этот водоем является стратегически важным для страны.
Ранее специалисты из стран региона также обращали внимание на снижение уровня воды в Каспии. В России этот процесс вызвал серьезные изменения береговой линии в нескольких регионах, включая Астраханскую область, Калмыкию и Дагестан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот.
Президент России Владимир Путин год назад пообещал дать поручение провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря, чтобы избежать дальнейшего обмеления Каспия.
Ранее глава Казахстана заявил о катастрофическом обмелении реки Урал.