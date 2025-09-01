Токаев заявил о возможной экологической катастрофе на Каспии

Президент Казахстана Токаев назвал ситуацию с обмелением Каспия критической

Tекст: Мария Иванова

Ситуация с обмелением Каспийского моря приближается к экологической катастрофе, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «ШОС плюс» в Тяньцзине, передает ТАСС.

По его словам, проблема может стать приоритетной для долгосрочных консультаций в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Президент республики напомнил, что ранее предлагал создать в столице Казахстана Центр анализа водных проблем при поддержке ШОС. Он сообщил, что недавно в Алма-Ате был открыт Центр ООН по устойчивому развитию стран Центральной Азии и Афганистана, что подчеркивает приверженность Казахстана принципам многосторонней дипломатии.

Токаев также объявил о планах провести Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года совместно с ООН. Он отметил, что Казахстан в силу географических особенностей особенно уязвим к последствиям обмеления Каспия, поскольку этот водоем является стратегически важным для страны.

Ранее специалисты из стран региона также обращали внимание на снижение уровня воды в Каспии. В России этот процесс вызвал серьезные изменения береговой линии в нескольких регионах, включая Астраханскую область, Калмыкию и Дагестан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот.

Президент России Владимир Путин год назад пообещал дать поручение провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря, чтобы избежать дальнейшего обмеления Каспия.

Ранее глава Казахстана заявил о катастрофическом обмелении реки Урал.