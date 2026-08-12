Военный эксперт объяснил требование США к пускам баллистических ракет в Тихом океане

Эксперт Шурыгин: Угрозы США о наказании за пуски баллистических ракет адресованы КНДР

Tекст: Олег Исайченко

«Любой запуск баллистической ракеты неизбежно вызывает тревогу в системах мониторинга, поскольку они фиксируют пуск как потенциальную угрозу. Дело в том, что назначение ракеты, в том числе боевое, становится понятным только на определенном участке траектории, зачастую когда до ее падения остаются считаные минуты», – отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

В этой связи существует стандартная практика уведомления о запусках баллистических ракет – она закреплена в международных документах, напомнил собеседник. По его мнению, заявление группы из 41 государства с требованием предупреждать о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей не менее чем за 24 часа появилось неспроста.

«Запад понимает, что мир начинает медленно скатываться к большой войне, поэтому ищет варианты, при которых ничего неожиданного для них происходить не будет», – считает эксперт. Вместе с тем, продолжил Шурыгин, у заявления может быть конкретный адресат. «США, их союзники и вассалы ссылаются на активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе. В чей огород они кидают камень? Я не исключаю, что речь может идти о КНДР и стремлении надавить на эту страну», – рассуждает аналитик.

«Но такие обращения в адрес Северной Кореи – примерно, как призывы к Марсу, – иронично отметил он. – Пхеньян последовательно игнорирует позицию Запада. Поэтому угрозы «привлекать к ответственности» тех, чьи действия не соответствуют правилам, не возымеют эффекта. Скорее, КНДР, у которой есть ядерное оружие и баллистические ракеты, раздавит тех, кто попытается встать у нее на пути».

Ранее США и еще 40 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали страны заблаговременно уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей. Текст опубликован на сайте американского постпредства в ООН.

Поводом для обращения стала «недавняя активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе, которая не соответствовала международным стандартам». «Проведение испытаний баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, без достаточно заблаговременного уведомления и предоставления деталей опасно и нарушает мир и безопасность стран, находящихся вблизи этих испытаний», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что все страны, особенно ядерные державы, должны уведомлять о пусках МБР, БРПЛ и ракет-носителей не менее чем за 24 часа. В уведомлении следует указывать класс ракеты, окно пуска, район старта и планируемое направление, а также выпускать предупреждения для моряков и пилотов о зонах падения или посадки.

«Упорядоченные, прозрачные механизмы уведомления не ограничивают военное развитие или оперативные потребности какой-либо страны. Вместо этого они снижают риск просчетов, укрепляют доверие и отражают общую приверженность безопасности», – указано в заявлении. Страны подтвердили готовность привлекать к ответственности тех, чьи действия не соответствуют их обязанностям.

Заявление подписали Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Республика Маршалловы Острова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония и Япония.

Россия в списке поддержавших заявление государств не значится. Весной Москва при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами.