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    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    12 августа 2026, 01:12 • Новости дня

    КНДР запустила баллистическую ракету в море

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея в среду запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова, сообщило агентство Reuters со ссылкой на южнокорейское военное ведомство.

    По сообщению японской телерадиокомпании NHK, ракета, по всей видимости, упала в море за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, передает Reuters.

    Северная Корея запустила ракету из района Вонсан около 6 утра (21.00 по Гринвичу во вторник), сообщило Объединенное командование штабов Южной Кореи.

    В заявлении говорится, что южнокорейские военные усилили наблюдение и поддерживают готовность к возможным дополнительным запускам КНДР, тесно обмениваясь информацией с Соединенными Штатами и Японией.

    Запуск происходит на фоне планов Южной Кореи и США провести масштабные совместные военные учения с 17 по 27 августа для противодействия развивающемуся ядерному и оружейному потенциалу Северной Кореи.

    Ранее агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила неопознанный снаряд в восточном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония заявила протест КНДР из-за пуска 6 августа  баллистической ракеты. КНДР обвинила Японию в агрессии и милитаристских амбициях, а в начале августа Пхеньян пригрозил Токио из-за испытаний американских ракет Tomahawk.

    12 августа 2026, 14:24 • Новости дня
    Военный эксперт Дандыкин: ТОФ готов задерживать суда недружественных стран
    Военный эксперт Дандыкин: ТОФ готов задерживать суда недружественных стран
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если в Европе считают возможным высаживаться на суда, захватывать и, более того, продавать их содержимое, то Россия имеет право действовать зеркально. При этом Тихоокеанский флот располагает необходимыми техническими возможностями для реализации таких мер, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин поручил командованию ТОФ «отвечать зеркально» на недружественные действия Запада в отношении российских коммерческих судов.

    «Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается напряженной. США укрепляют военные союзы с Японией и Южной Кореей. Параллельно развивается AUKUS – трехсторонний альянс с участием Штатов, Австралии и Британии. В рамках партнерства Вашингтон намерен продать Канберре атомные подводные лодки (АПЛ) класса Virginia. Упомянутые страны проводят учения и отрабатывают задачи, направленные против России и Китая», – напомнил военный эксперт Василий Дандыкин.

    На фоне этих тенденций роль Тихоокеанского флота сложно переоценить. Собеседник указал, что это один из двух ядерных флотов РФ. Второй – Северный, оба они обеспечивают морскую составляющую ядерной триады страны. «В составе Тихоокеанского флота есть атомные подводные крейсеры стратегического назначения, в том числе самые современные из них – субмарины проектов «Борей» и «Борей-А», а также многоцелевые атомные подводные лодки», – детализировал эксперт.

    Дандыкин отметил, что возможности флота за последние годы сильно выросли и процесс укрепления продолжается. «ТОФ получил соединение дизельных электрических подводных лодок (ДЭПЛ). Модернизируются старые корабли, например, фрегат «Маршал Шапошников», строятся новые, в том числе малые ракетные с «Калибрами». В ближайшей перспективе в состав флота войдут фрегаты первого ранга 22350», – уточнил он.

    В этой связи собеседник упомянул слова командующего ТОФ Виктора Лиины о готовности флота зеркально отвечать на пиратство ЕС и задерживать суда недружественных России стран. «Если противник считает возможным высаживаться на суда, захватывать и, более того, продавать их содержимое, то мы имеем право действовать так же. Технические возможности для этого есть: и разведка, и корабли, и высадочные группы морской пехоты. Причем речь идет о бойцах, имеющих большой боевой опыт», – подчеркнул спикер.

    Эксперт напомнил, что Россия вводила временные ограничения на проход иностранных судов и военных кораблей в районе Южных Курильских островов. Такие меры объявлялись, в частности, с 16 апреля по 1 мая 2025 года и вызвали официальный протест со стороны Японии. «Японский премьер Санаэ Такаити настроена агрессивно по отношению к России. Намерения ТОФ задерживать суда у Южных Курил без сомнения вызовет острую реакцию Токио», – спрогнозировал Дандыкин.

    В среду Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, проходящих с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. Президент России заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Он добавил, что напряженность растет и в Арктике. По его словам, Россия всегда была готова сотрудничать и использовать преимущества Северного морского пути на основе международного морского права. На этом фоне Путин подчеркнул важность учений ТОФ. По его словам, они необходимы для поддержания боевой готовности и совершенствования военной составляющей в регионе с обязательным учетом опыта специальной военной операции. «Предложение командующего о развитии Тихоокеанского флота, предложение об усовершенствовании его возможностей и потенциала будут поддержаны», – сказал российский лидер.

    Говоря о недавних решениях Евросоюза, глава государства подверг критике планы по возможному захвату российских судов и их имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. «Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», – предупредил Путин.

    Командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что флот имеет все силы для осмотра и задержания торговых судов недружественных стран в своей зоне ответственности. Он добавил, что проанализированы маршруты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его данным, с 24 апреля по 6 августа 2026 года вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало 1001 судно, из них более 370 – под флагами недружественных стран.

    «При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач», – подчеркнул Лиина.

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    13 августа 2026, 11:11 • Новости дня
    Премьер Японии назвала «неприемлемым» визит Путина на Итуруп
    Премьер Японии назвала «неприемлемым» визит Путина на Итуруп
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Токио возмутились прибытием Владимира Путина на Итуруп, назвав остров своей «исконной территорией».

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити выразила крайнее недовольство поездкой Владимира Путина на Итуруп, передает РИА «Новости».

    «Нынешний визит действующего президента России на Итуруп несовместим с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий», – заявила политик.

    По словам главы правительства, этот шаг задевает чувства японцев и является категорически неприемлемым. Она подчеркнула, что подобные действия усложнят восстановление двусторонних отношений в будущем.

    Токио неоднократно просил Москву отказаться от визита после заявлений российского лидера в начале 2024 года.

    Накануне президент России напомнил о готовности Москвы искать пути решения территориального вопроса на основе международных документов. Однако после присоединения Токио к антироссийским санкциям весной 2022 года диалог по мирному договору был полностью прекращен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Накануне глава государства заявил об изменении позиции Токио по мирному договору.

    Японское внешнеполитическое ведомство ранее выразило официальный протест из-за посещения российским лидером острова Итуруп.

    Комментарии (46)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    12 августа 2026, 11:10 • Новости дня
    Командующий ТОФ доложил Путину о теневом флоте недружественных стран
    Командующий ТОФ доложил Путину о теневом флоте недружественных стран
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные моряки на Дальнем Востоке подготовились к досмотру и перехвату кораблей недружественных стран, скрывающих свою принадлежность под чужими флагами, доложил президенту Владимиру Путину командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

    «Государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран», – сказал Лиина, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что флот готов задерживать такие корабли. Кроме того, адмирал обратил внимание на усложнение военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Также военный отметил активность Североатлантического альянса. По словам командующего, просматривается четкая тенденция к втягиванию политических и военных ресурсов стран НАТО в дела макрорегиона.

    Лиина пояснил, что с 24 апреля по 6 августа вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало более 1 тыс. судно, сообщает «Коммерсантъ».

    Более 370 из этих судов прошли под флагами «недружественных государств».

    «По сути, это их теневой флот», – констатировал он.

    Напомним, Путин прибыл на борт крейсера «Варяг» для наблюдения за маневрами Тихоокеанского флота.

    Глава государства заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе из-за действий НАТО.

    Масштабные тренировки военных кораблей на Дальнем Востоке начались 4 августа.

    Комментарии (12)
    12 августа 2026, 16:01 • Новости дня
    Украинский истребитель МиГ-29 под Одессой был сбит ударом ПВО ВСУ
    Украинский истребитель МиГ-29 под Одессой был сбит ударом ПВО ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рухнувший 10 августа в Березовском районе Одесской области военный самолет Воздушных сил Украины потерпел крушение из-за удара собственных зенитных комплексов, сообщили в силовых структурах РФ.

    Авария истребителя МиГ-29 произошла в результате ошибочных действий украинских подразделений. «На самом деле МиГ-29 был сбит «дружественным огнем»», – сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

    Ранее Государственное бюро расследований Украины информировало о потере борта во время выполнения боевой задачи в Березовском районе Одесской области. В ведомстве поясняли, что самолет загорелся после возникновения нештатной ситуации, из-за чего летчик утратил контроль над машиной.

    Представители Воздушных сил ВСУ также подтверждали факт инцидента. Украинские военные отмечали, что технические проблемы возникли непосредственно в момент запуска ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Воздушные силы ВСУ сообщили о крушении истребителя МиГ-29 в Одесской области.

    В конце июня аналогичный самолет разбился на территории Полтавской области.

    Пилот первого класса Андрей Красноперов назвал потерю сразу трех истребителей за одни сутки настоящей катастрофой для украинской армии.

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    13 августа 2026, 13:55 • Новости дня
    МИД прокомментировал вызов посла в Токио из-за поездки Путина

    Грушко заявил о бессмысленности дипломатической активности Японии

    МИД прокомментировал вызов посла в Токио из-за поездки Путина
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломатические демарши Токио не изменят статуса Курильских островов, которые остаются неотъемлемой частью российской территории в соответствии с международным правом, заявил журналистам замглавы МИД Александр Грушко.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал решение властей Японии вызвать российского посла в связи с поездкой президента Владимира Путина на остров Итуруп, передает ТАСС.

    «Эта дипломатическая активность ни к чему не приведет. Российская земля останется российской землей в полном соответствии с международным правом», – подчеркнул дипломат в ходе общения с журналистами на полях IV Форума «Арктика – регионы» в Архангельске.

    Ранее японское агентство Киодо сообщило, что министерство иностранных дел Японии вызвало посла России в Токио Николая Ноздрева. Поводом для такого шага стал визит российского лидера на Итуруп.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете степень военной угрозы России со стороны Японии?




    Результаты

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест в связи с этим визитом на Итуруп.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бессмысленными попытки Токио оспорить принадлежность данных территорий.

    Комментарии (8)
    14 августа 2026, 13:58 • Новости дня
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    Посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами, заявил американский посол в Японии Джордж Гласс.

    Гласс сообщил, что Соединенные Штаты остаются на стороне Японии в вопросе принадлежности Курильских островов, передают «Вести».

    Дипломат подчеркнул, что Вашингтон придерживается этой позиции с 1950-х годов.

    «США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов», – написал Гласс.

    Он также отметил неизменную поддержку Токио со стороны США и добавил, что обеспокоенность действиями России не является новой.

    Заявление прозвучало после визита президента России Владимира Путина на Курильские острова 13 августа, когда глава государства впервые лично посетил Итуруп.

    Президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити выразила крайнее недовольство прибытием главы государства на Итуруп.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на возмущение Токио.

    Комментарии (17)
    13 августа 2026, 18:47 • Новости дня
    Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии

    ANSA: Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии

    Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра, расположенном недалеко от Рима, произошел инцидент, спровоцировавший серьезное возгорание, сообщило агентство ANSA.

    Происшествие случилось на бывшем заводе Sammel Difesa, который в настоящее время принадлежит компании KNDS Ammo Italy, передает ТАСС.

    Мощный хлопок привел к сильному пожару на территории промышленного объекта. В ликвидации последствий задействованы несколько пожарных расчетов, однако борьба с огнем осложняется спецификой предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года на чешском оборонном заводе Policske strojirny вспыхнул пожар.

    В январе 2025 года на испанской фабрике боеприпасов Rheinmetall произошел взрыв порохового склада.

    В августе 2024 года мощный взрыв прогремел на предприятии германской оборонной компании Diehl Defence.

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    13 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Российские войска ударили по портам Очакова и Одессы

    Минобороны сообщило об ударах по портам Очакова и Одессы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные нанесли серию точных ударов по украинским портам, уничтожив патрульный катер и военное оборудование для разгрузки грузов, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают атаковать портовую инфраструктуру и морские суда, используемые в интересах украинской армии, сообщает Минобороны. Для выполнения задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

    В Николаевской области на территории порта Очаков поражен украинский патрульный катер. В Одессе целью стали резервуары с горюче-смазочными материалами, а также специализированное оборудование, предназначенное для разгрузки военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные также атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Очакове.

    В начале августа Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим в одесской гавани. Днем ранее авиационные ракеты и ударные дроны уничтожили переоборудованный морской буксир в Николаеве.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Медведев предупредил Японию о последствиях непризнания российских Курил
    Медведев предупредил Японию о последствиях непризнания российских Курил
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на протест Токио после посещения главой государства острова Итуруп, напомнив о незыблемости российского суверенитета над этими территориями.

    Медведев прокомментировал возмущение Токио статусом Курильских островов. «Треп премьера Японии о том, что Курильские острова «исконно японские», ничего не изменит, они были, есть и будут российской землей», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Политик также подчеркнул, что непризнание российской принадлежности Курил приведет к чудовищным последствиям. Ранее Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Николая Ноздрева, чтобы заявить протест в связи с недавней поездкой Владимира Путина на Итуруп.

    Недопустимость этого визита публично отмечали японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и премьер-министр Санаэ Такаити.

    Двусторонние отношения Москвы и Токио много лет осложняются отсутствием мирного договора. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что южные Курилы перешли под юрисдикцию СССР по итогам Второй мировой войны, и этот факт закреплен в международных документах.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете степень военной угрозы России со стороны Японии?




    Результаты

    Накануне президент России отметил готовность страны искать пути решения вопроса, опираясь на исторические реалии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило недовольство посещением главой государства острова Итуруп.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал бессмысленными дипломатические демарши Токио.

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к пускам баллистических ракет в Тихом океане

    Эксперт Шурыгин: Угрозы США о наказании за пуски баллистических ракет адресованы КНДР

    Военный эксперт объяснил требование США к пускам баллистических ракет в Тихом океане
    @ U.S. Space Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад понимает, что мир начинает медленно скатываться к большой войне, поэтому ищет варианты, при которых ничего неожиданного для них происходить не будет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Так он прокомментировал призыв США и еще 40 стран оповещать за 24 часа о пусках баллистических ракет.

    «Любой запуск баллистической ракеты неизбежно вызывает тревогу в системах мониторинга, поскольку они фиксируют пуск как потенциальную угрозу. Дело в том, что назначение ракеты, в том числе боевое, становится понятным только на определенном участке траектории, зачастую когда до ее падения остаются считаные минуты», – отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    В этой связи существует стандартная практика уведомления о запусках баллистических ракет – она закреплена в международных документах, напомнил собеседник. По его мнению, заявление группы из 41 государства с требованием предупреждать о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей не менее чем за 24 часа появилось неспроста.

    «Запад понимает, что мир начинает медленно скатываться к большой войне, поэтому ищет варианты, при которых ничего неожиданного для них происходить не будет», – считает эксперт. Вместе с тем, продолжил Шурыгин, у заявления может быть конкретный адресат. «США, их союзники и вассалы ссылаются на активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе. В чей огород они кидают камень? Я не исключаю, что речь может идти о КНДР и стремлении надавить на эту страну», – рассуждает аналитик.

    «Но такие обращения в адрес Северной Кореи – примерно, как призывы к Марсу, – иронично отметил он. – Пхеньян последовательно игнорирует позицию Запада. Поэтому угрозы «привлекать к ответственности» тех, чьи действия не соответствуют правилам, не возымеют эффекта. Скорее, КНДР, у которой есть ядерное оружие и баллистические ракеты, раздавит тех, кто попытается встать у нее на пути».

    Ранее США и еще 40 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали страны заблаговременно уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ) и ракет-носителей. Текст опубликован на сайте американского постпредства в ООН.

    Поводом для обращения стала «недавняя активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе, которая не соответствовала международным стандартам». «Проведение испытаний баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, без достаточно заблаговременного уведомления и предоставления деталей опасно и нарушает мир и безопасность стран, находящихся вблизи этих испытаний», – говорится в заявлении.

    Подчеркивается, что все страны, особенно ядерные державы, должны уведомлять о пусках МБР, БРПЛ и ракет-носителей не менее чем за 24 часа. В уведомлении следует указывать класс ракеты, окно пуска, район старта и планируемое направление, а также выпускать предупреждения для моряков и пилотов о зонах падения или посадки.

    «Упорядоченные, прозрачные механизмы уведомления не ограничивают военное развитие или оперативные потребности какой-либо страны. Вместо этого они снижают риск просчетов, укрепляют доверие и отражают общую приверженность безопасности», – указано в заявлении. Страны подтвердили готовность привлекать к ответственности тех, чьи действия не соответствуют их обязанностям.

    Заявление подписали Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Республика Маршалловы Острова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония и Япония.

    Россия в списке поддержавших заявление государств не значится. Весной Москва при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами.

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    13 августа 2026, 03:35 • Новости дня
    Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России

    Путин провел совещание по безопасности восточных границ России

    Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в хоте посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ страны.

    Во совещании участвовали командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командира 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов.

    Путин начал совещание с напоминания о том, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но обязанность армии – обеспечивать безопасность Российского государства на всех его рубежах, на всех территориях.

    «Территория непростая, вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, и я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваши предложения о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчинённым условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    До совещания Путин пообедал с экипажем крейсера «Варяг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин 12 августа прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Путин также назвал учения Тихоокеанского флота залогом безопасности России.

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    14 августа 2026, 09:43 • Новости дня
    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов

    Telegraph сообщила о нехватке британских эсминцев для защиты судов от России

    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов
    @ PO PHOT Ray Jones/MOD

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острого дефицита современных эсминцев Королевский военно-морской флот больше не может гарантировать безопасность торговых судов на стратегически важных маршрутах, пишут СМИ.

    Британский военный флот испытывает острую нехватку огневой мощи для противостояния современным угрозам на море, передает издание The Telegraph.

    Аналитики предупреждают, что королевство больше не может гарантировать безопасность своих транспортных конвоев.

    «Мы достигли критической точки, когда количество доступных эсминцев не позволяет выполнять базовые задачи по защите судоходства», – сообщил источник газеты в оборонном ведомстве. Специалисты подчеркивают, что текущее состояние кораблей требует немедленных финансовых вливаний.

    Военный бюджет страны совершенно не успевает за растущими потребностями флота. Эксперты настоятельно призывают правительство пересмотреть стратегию развития военно-морских сил, чтобы избежать потери контроля над ключевыми морскими путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти ожидают ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos.

    Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил военным задерживать санкционные суда «теневого флота».

    При этом аналитики указали на критическое истощение военно-морских ресурсов Соединенного Королевства.

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    13 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Лукьянов: Путин на Курилах послал четкий сигнал Японии

    Политолог Лукьянов: Визит Путина на Курилы – ответ на враждебную политику Японии

    Лукьянов: Путин на Курилах послал четкий сигнал Японии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин прежде не совершал поездок на Курилы, чтобы не вызывать у Токио лишних эмоций. Нынешний визит посылает сигнал японским властям: если они не хотят вести независимую от Запада политику на российском направлении, Москва не собирается учитывать их чувства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

    «Владимир Путин в целом очень тепло относится к Японии. Эти чувства, вероятно, уходят корнями в его спортивную молодость и занятия дзюдо», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Собеседник также напомнил о конструктивных и даже дружеских отношениях Путина и Синдзо Абэ, который возглавлял японское правительство в 2006–2007 и 2012–2020 годах: «Они регулярно встречались и много общались».

    «Российский лидер прилагал усилия для поиска компромиссного решения территориального спора – вопроса, который Токио выдвигает на первый план как главную проблему двусторонних отношений. Но значимых сдвигов достичь не получилось. Абэ, который также был заинтересован в разрешении ситуации вокруг островов, не смог продавить косность восприятия внешнеполитической машины Японии», – детализировал политолог.

    Сейчас же политика Токио, в том числе подход к украинскому кризису, привела российско-японские отношения к тупику, продолжил Лукьянов. На этом фоне выбор времени для первой поездки Путина на Курилы неслучаен. «Визиты российских представителей власти на Курильские острова вызывают повышенную реакцию правительства Японии: как эмоциональную, так и чисто формальную. Это связано с тем, что Токио рассматривает Южные Курилы как свою территорию», – указал собеседник.

    Он допускает, что президент России по этой причине прежде не совершал поездок на острова – «не хотел вызывать лишних эмоций». «Я думаю, что состоявшийся визит подводит некую черту и посылает сигнал японским властям: если они не хотят на российском направлении вести самостоятельную политику, независимую от Запада, то Москва не собирается учитывать их чувства. Тем более, что рабочая поездка президента в любую точку страны – это совершенно нормально. И я полагаю, теперь они станут более регулярными», – уточнил Лукьянов.

    Он обратил внимание на «решительный протест» внешнеполитического ведомства Японии. «Это формально необходимое действие, протокол. Вряд ли последуют какие-то другие последствия этого визита. Но то, что российско-японские отношения находятся в тупике, совершенно очевидно, и каких-то особых вариантов выхода мы не видим», – заключил эксперт.

    В четверг президент России Владимир Путин посетил Курильский остров Итуруп, где в сопровождении губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Глава государства ознакомился с работой предприятия, беседовал с сотрудниками завода.

    Также президент посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу им. Героя России Эдуарда Норполова. Путин осмотрел спортзал, классы, музей, пообщался с учениками, сообщает Кремль. Стоит отметить, что Путин впервые побывал на Курилах. Во время встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске в январе 2024 года он рассказывал, что ни разу не был на Курильских островах, и пообещал непременно посетить их.

    Глава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с визитом Путина на Курилы, заявив, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, приводит Reuters слова дипломата.

    Новость о прибытии Путина на Курилы стремительно вышла в лидеры японского сегмента соцсети X. Информагентство Kyodo выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие заняло центральное место на сайте NHK – общественного телевидения Японии.

    Отметим, днем ранее глава государства поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг», чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Кроме того, Путин обсудил с командующим ТОФ Виктором Лииной рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также президент напомнил, что Япония официально причислила Россию к источникам основных угроз и ввела неспровоцированные Москвой санкции.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Япония сбросила маску «исключительно оборонительной страны».

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    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57

    ОАК: Двухместный Су-57 станет пунктом управления дронами

    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит координировать действия интеллектуальных комплексов и отрабатывать боевой искусственный интеллект. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    Новая двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность подойти к реализации одной из технологий шестого поколения и использовать его в качестве воздушного пункта управления беспилотными аппаратами, передает ТАСС.

    «Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», – заявил руководитель в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

    Он подчеркнул важность нововведения для координации таких систем, как «Охотник», а также управления роевыми группами дронов. Пока оператор контролирует беспилотники, летчик сможет полностью сосредоточиться на выполнении основной боевой задачи, отметил Стрелец.

    Кроме того, новая версия самолета будет использоваться для отработки боевого искусственного интеллекта, который сейчас создается специалистами бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стартовали летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Второй пилот новой машины возьмет на себя руководство авиагруппой непосредственно в воздухе.

    Ранее шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан предрек высокий спрос на этот самолет среди иностранных заказчиков.

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    13 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «юридически ничтожными» заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы МИД Тосимицу Мотэги по поводу поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Дипломат подчеркнула, что остров является неотъемлемой частью России, а Токио не вправе указывать Москве, какие регионы страны может посещать ее высший руководитель.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп.

    «Растиражированные 13 августа высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации В.В. Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», – заявила Захарова в официальном комментарии, размещенном на сайте министерства.

    По ее словам, японские власти дошли до того, что «позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель».

    В российском МИД категорически отвергли заявления Токио. «Категорически отвергаем упомянутые сентенции как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные», – подчеркнула Захарова.

    Она также связала заявления японского руководства с общим курсом Токио в отношении России. «Нынешние выпады японского руководства в адрес России – еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса», – сказала представитель МИД.

    Захарова напомнила, что Япония присоединилась к санкциям против России и оказывает поддержку Киеву. «Присоединением к нелегитимным общезападным санкциям против нашей страны и поддержкой – в том числе военно-технической – нацистского режима в Киеве, ставящего целью уничтожение всего русского, Япония, по сути, до основания разрушает российско-японские отношения», – заявила дипломат.

    По ее словам, эти отношения «в минувшие десятилетия с большим трудом выстраивались российской стороной и ответственными японскими политическими лидерами».

    Захарова также заявила, что нынешнему Токио не пристало поучать Москву в вопросах международного права. «Официальному Токио, который соучастием в русофобской политике коллективного Запада, включая введение противозаконных рестрикций, нарушил все правовые нормы, не пристало заниматься нравоучениями по поводу международного права и необходимости заботы о будущем российско-японских отношений», – подчеркнула она.

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    Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что антироссийская линия японского руководства не отвечает интересам населения страны. «Очевидно также, что подобная линия в делах с ближайшим соседом не отвечает интересам японского народа, на чувства которого японское руководство пытается ссылаться», – сказала Захарова.

    Она отметила, что Токио, по оценке Москвы, игнорирует реальное положение дел. «В общем, Токио по-прежнему пребывает в некоей воображаемой реальности, которая не имеет ничего общего с действительным положением вещей», – заявила дипломат.

    Захарова отдельно напомнила о статусе Курильских островов. «Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», – подчеркнула она.

    «Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат», – добавила представитель МИД.

    При этом Захарова назвала наиболее опасной составляющей последних заявлений японского руководства «реваншизм, которым пронизаны данные заявления». «Вынуждены констатировать, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами, предполагающими обеление его агрессии в Азии и выдвижение вздорных претензий к России», – заявила она.

    В заключение дипломат предупредила о последствиях такой политики для самого Токио. «Очевидно, что подобная недальновидная политика идет вразрез с усилиями большинства государств региона, направленными на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества, и создает тем самым серьезные риски для народа Японии», – заключила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста.

    В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов Российской Федерации.


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