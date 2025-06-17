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Польша получила первые американские ударные вертолеты Apache
На польскую военную базу в Иновроцлаве прибыли первые американские ударные вертолеты Apache, которые будут использоваться для подготовки польских военных.
Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache, сообщает РИА «Новости».
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил: «Я очень горд тому, что на нашей авиабазе в Иновроцлаве уже есть первые Apache. Они будут служить в первую очередь для тренировок».
Речь идет о восьми вертолетах, которые Польша получила от США по лизинговому соглашению. Эти машины – старшей версии D – будут использоваться польскими военными для подготовки пилотов и специалистов. Косиняк-Камыш также пояснил, что вертолеты D отличаются от более современной версии Е, которую Польша закупает.
В августе 2024 года Польша заключила контракт с США на закупку 96 новых ударных вертолетов AH-64E Apache, которые поступят в страну в 2028 году. До этого момента страна решила не терять время и использовать лизинговые AH-64D Apache для учебных целей, что закреплено в дополнительном соглашении между Варшавой и Вашингтоном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Польша объявила о прибытии восьми ударных вертолетов Apache AH-64D для обучения пилотов в середине июня.
Ранее стало известно что США планируют предоставить Польше боевые вертолеты Apache, которые будут размещены на восточном фланге НАТО у «Брестских ворот».