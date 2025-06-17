Польша получила первые американские ударные вертолеты Apache

Tекст: Мария Иванова

Польша получила из США первые ударные вертолеты Apache, сообщает РИА «Новости».

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил: «Я очень горд тому, что на нашей авиабазе в Иновроцлаве уже есть первые Apache. Они будут служить в первую очередь для тренировок».

Речь идет о восьми вертолетах, которые Польша получила от США по лизинговому соглашению. Эти машины – старшей версии D – будут использоваться польскими военными для подготовки пилотов и специалистов. Косиняк-Камыш также пояснил, что вертолеты D отличаются от более современной версии Е, которую Польша закупает.

В августе 2024 года Польша заключила контракт с США на закупку 96 новых ударных вертолетов AH-64E Apache, которые поступят в страну в 2028 году. До этого момента страна решила не терять время и использовать лизинговые AH-64D Apache для учебных целей, что закреплено в дополнительном соглашении между Варшавой и Вашингтоном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Польша объявила о прибытии восьми ударных вертолетов Apache AH-64D для обучения пилотов в середине июня.

Ранее стало известно что США планируют предоставить Польше боевые вертолеты Apache, которые будут размещены на восточном фланге НАТО у «Брестских ворот».