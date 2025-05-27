Стало известно о планах Польши получить вертолеты Apache из США

Польша назвала сроки поставки лизинговых вертолетов Apache из США

Tекст: Денис Тельманов

Польша получит восемь ударных вертолетов Apache, взятых в лизинг у Соединенных Штатов, в середине июня, передает ТАСС. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя итоги визита в Пентагон, подчеркнул, что речь идет о поставке Apache AH-64D.

Министр уточнил: «Восемь вертолетов Apache прилетят в Польшу 16 июня». Эти вертолеты взяты в лизинг за 300 млн долларов и предназначены для подготовки польских пилотов.

В феврале польские власти согласовали условия лизинга, а в марте в ходе визита президента Дуды и премьер-министра Туска в Вашингтон было достигнуто соглашение о продаже Польше 96 новых Apache АН-64E.

Контракт на поставку новых вертолетов заключили в августе 2023 года, его стоимость составила 10 млрд долларов. Ожидается, что поставки начнутся в 2028 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки. Армию Польши заверили в том, что вооруженные силы США предоставят вертолеты Apache из собственных запасов еще до заключения контракта на их покупку.