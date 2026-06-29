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Пхеньян назвал учения США и Японии репетицией реальной войны
КНДР осудила крупномасштабные совместные военные учения Японии и США Resolute Dragon-26, начавшиеся 20 июня на Окинаве и Кюсю, назвав их агрессивными и «приближающими реальную войну», следует из официального заявления, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Официальное заявление с осуждением маневров Resolute Dragon-26 опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи, передает РИА «Новости».
Тренировки стартовали 20 июня на территории Окинавы и Кюсю, они продлятся до 30 июня. В маневрах задействованы 9,6 тыс. военнослужащих различных родов войск США, а также впервые участвуют корабли транспортной группы сил самообороны Японии.
Пхеньян выразил серьезную обеспокоенность агрессивным характером происходящего. «Текущие учения прежде всего нацелены на повторное подтверждение мощности военной машины, называемой Японией, и приближение реальной войны», – говорится в публикации северокорейского ведомства.
Представители народной республики отметили, что Токио постоянно совершенствует навыки ведения боевых действий. По мнению северокорейской стороны, японские власти стремятся оправдать превращение страны в военную державу ради лидерства в азиатском регионе. Ранее Япония лишь наблюдала за подобными мероприятиями, но теперь активно предоставляет свои силы и ударное вооружение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные военные маневры Resolute Dragon-26 с участием американских и японских военнослужащих стартовали на юге Японии 20 июня.
В рамках этих мероприятий японские силы самообороны и американская морская пехота провели совместную тренировку по ночной разведке с использованием дронов.
Месяцем ранее американские военные развернули ракетные системы Typhon и HIMARS на юго-западе Японии для участия в совместных учениях.