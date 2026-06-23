NHK: США и Япония отработали ночную разведку с использованием дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Наземные силы самообороны Японии и морская пехота США отработали сбор информации в ночное время с помощью беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

Мероприятие прошло в префектуре Кагосима в рамках масштабных учений по обороне удаленных островов, которые продлятся до 30 июня.

В тренировке задействовали около 9,6 тыс. японских и американских военнослужащих. Они отработали навыки сбора данных о движущихся ночью судах. В частности, беспилотник ScanEagle выполнял разведывательную миссию в течение получаса.

«Мы хотели бы повышать оперативные возможности, в том числе за счет совместных учений, для создания системы береговой обороны», – заявил представитель штаба сухопутных сил самообороны Японии майор Тацухиро Ано.

Японское министерство обороны планирует выделить около 618 млн долларов в бюджете на 2026 год для развития системы береговой обороны с беспилотниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на островах Окинава и Кюсю стартовали масштабные совместные маневры американских и японских военнослужащих.