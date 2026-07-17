Лавров заявил о полном раскрытии потенциала отношений России и Азербайджана

  • Новость часаЭксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
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    Демарш Болгарии в отношении Украины удивил всех в Европе
    Жена российского бойца решила удочерить сироту из Константиновки
    ФИФА впервые представила чемпионские перстни
    Энтомолог назвал натуральный способ борьбы с испанскими слизнями
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    Американист объяснил заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы
    Кремль отверг обвинения во вмешательстве в американские выборы
    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы
    Глава Минсельхоза отчиталась о сборе урожая
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

    3 комментария
    17 июля 2026, 13:45 • Новости дня

    Лавров заявил о полном раскрытии потенциала отношений России и Азербайджана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Азербайджан стремятся к полной реализации возможностей двустороннего сотрудничества, закрепленных в Московской декларации о союзническом взаимодействии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года», – подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает РИА «Новости».

    В свою очередь глава МИД Азербайджана выразил готовность Баку обсуждать с Москвой весь спектр вопросов региональной и международной повестки, сообщает ТАСС.

    Байрамов отметил, что стороны намерены развивать контакты и сотрудничество на различных международных площадках.

    Кроме того, азербайджанский министр обратил внимание на позитивную динамику в экономических отношениях двух стран. По его словам, несмотря на глобальные экономические трудности, тренд двустороннего экономического взаимодействия остается положительным.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о полной нормализации отношений с Россией.

    Заместитель главы российского МИД Михаил Галузин и азербайджанский посол Рахман Мустафаев подтвердили обоюдное стремление развивать двусторонние связи.

    В прошлом году министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили вопросы региональной безопасности по телефону.

    16 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    «Единая Россия» защитит право школьников на обучение в 10-м классе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о незаконности отказов школ принимать девятиклассников в десятый класс при наличии аттестата и сданного ОГЭ.

    В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка разбирают жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников девятых классов в десятый, передает РАПСИ.

    «У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», – подчеркнула Львова-Белова.

    Омбудсмен привела пример успешного решения проблемы в Татарстане, где после проверки регионального Минобрнауки подростка зачислили в гимназию. Она призвала школы заранее обсуждать с семьями возможные сложности, чтобы не ставить их перед фактом.

    Львова-Белова также посоветовала рассказывать детям о различных образовательных путях, включая среднее специальное образование. По ее мнению, иногда перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем поступать в вуз. Омбудсмен отметила важность ранней профориентации и рассказала об акциях, позволяющих подросткам попробовать себя в разных профессиях.

    Ранее Министерство просвещения назвало нехватку свободных мест причиной отказа в зачислении в десятый класс.

    Депутаты от партии «Единая Россия» инициировали проверки школ из-за барьеров для перевода учеников.

    Рособрнадзор получил десятки жалоб от родителей выпускников девятых классов.

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    16 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней

    Биолог Гниненко: Для борьбы с испанскими слизнями потребуются пиво, линолеум и кипяток

    Биолог назвал пиво лучшей ловушкой для испанских слизней
    @ J. Fieber/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Против расплодившихся в ряде регионов России испанских слизней существует сразу несколько действенных методов. Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, как эффективно бороться с опасным вредителем не только химикатами, но и народными средствами, и не допустить его массового размножения.

    В Центральной России заметили нашествие испанских слизней. Их большое множество зафиксировали в Москве, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны. Отмечаются, что они наносят ущерб сельскому хозяйству, вытесняют местные виды, а также представляют потенциальную опасность для людей и их питомцев, поскольку являются переносчиками ряда паразитов.

    «К сожалению, этот пришелец – испанский (рыжий) слизень – уже хорошо приспособился к нашему климату и прижился у нас. Теперь он будет с нами всегда. Поэтому надо строить план многолетней защиты от него. Пока таких технологий нет. А это значит, что с весны, как только появляются первые перезимовавшие еще мелкие слизни, нужно безжалостно их собирать и уничтожать», – говорит Гниненко.

    Он призывает не откладывать борьбу со слизнями, поскольку они начинают размножаться очень рано. Если на участке появился хотя бы один крупный оранжевый слизень, это почти наверняка означает, что он уже успел оставить потомство. Поэтому уничтожать таких особей нужно как можно быстрее, однако важно понимать, что их личинки или яйца уже могут находиться на участке.

    «Сейчас испанские слизни стали уже очень заметными вредителями растений. Есть несколько препаратов для борьбы с ними. Чтобы эти препараты применить, надо в магазине, где продают товары для сада и огорода, проконсультироваться с продавцом. А когда приобретете препарат, надо строго следовать инструкции по его применению, которая есть на упаковке», – рассказывает биолог.

    Однако, продолжает эксперт, справиться с этими вредителями можно и с помощью подручных средств. Наиболее эффективными способами он называет ручной сбор в перчатках, а также использование ловушек и приманок. Брать слизней голыми руками не рекомендуется: они могут быть переносчиками паразитов, а выделяемая ими слизь способна вызвать раздражение кожи. Особенно осторожными следует быть, если на руках есть даже небольшие царапины или микротрещины.

    «Приманку можно сделать из любой миски или чашки. В нее надо налить немного обычного пива и вкопать в землю так, чтобы с поверхности почвы ничто не мешало заползти в нее слизням. Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить», – делится эксперт.

    Эксперт также рекомендует еще один эффективный способ борьбы с рыжими слизнями. Для этого на участке следует разложить куски картона, линолеума или других подобных материалов. После ночной кормежки слизни будут использовать их как укрытие от дневного света и прятаться под ними. Днем останется лишь проверить такие импровизированные убежища, собрать обнаруженных вредителей и уничтожить их.

    «Не стоит просто раздавливать слизней и оставлять их на участке, – предупреждает Гниненко. – Эти вредители являются каннибалами и охотно поедают погибших сородичей. Таким образом вы лишь обеспечите их дополнительным источником белка, которого им не хватает в растительной пище».

    Для уничтожения собранных слизней он рекомендует использовать раствор хлорсодержащего средства или кипяток. Вредителей следует собрать в отдельную емкость, залить одной из этих жидкостей, после чего поместить останки в плотно завязанный пакет и выбросить в контейнер для бытовых отходов.

    Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД дал дачникам рекомендации по спасению клубники в дождливую погоду. По его словам, от болезней, вредителей, в том числе в виде слизней, и гниения урожай защитят бороздование и мульчирование.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    Российские военные вышли к окрестностям Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные достигли окрестностей Славянска и приступили к заходу на позиции, ежедневно уничтожая технику противника, рассказал заместитель командира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

    «Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», – приводит РИА «Новости» слова «Гагарина».

    Боец уточнил, что сейчас основные усилия армии направлены на сковывание движения подразделений ВСУ и минирование дорог.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой образует крупную агломерацию. Для украинских войск она имеет ключевое значение как укрепрайон и транспортно-логистический узел.

    В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Славянском направлении.

    В начале июля военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Константиновки выходом на финальный рубеж перед Славянском.

    Накануне российские штурмовые подразделения начали наступление на соседнюю Дружковку.

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    16 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Эксперт: Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было

    Эксперт Григорьев: Пока Жикович готовил теракты, у Киева вопросов не было

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полковник Главного управления разведки Украины Виталий Жикович, известный под позывным «Пастор», координировал подготовку серии терактов на территории России, заявил член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, речь идет как минимум о 20 диверсионных акциях, среди которых были попытки атаковать Крымский мост и объекты в российских регионах.

    «Пока Жикович готовил теракты против России, у Киева к нему вопросов не было. Задержали его только после провала операции в Монако», – написал Григорьев в своем Telegram-канале. По его словам, среди целей Жиковича были Крымский мост, объекты в Пятигорске, Волгодонске и Дагестане, а также придорожное кафе, где могли находиться сотрудники силовых структур, а также Герой России Темирлан Абуталимов.

    Григорьев отметил, что для подготовки одной из операций через страны Евросоюза планировалось переправить микроавтобус с 600 кг взрывчатого вещества. Водитель, по его словам, не был осведомлен о содержимом груза и должен был погибнуть при взрыве. Еще одна попытка доставки взрывчатки проходила через территорию Грузии с использованием автомобиля, в котором находилось 130 кг вещества.

    «Жикович вербовал женщин и несовершеннолетних, привлекал сторонников запрещенной в России ИГИЛ и использовал завербованных людей вслепую как смертников», – заявил Григорьев.

    «Расчет делался на массовые жертвы среди мирного населения. На одной из записей он обещал теракт, по сравнению с которым «Крокус» отдыхает. Из опубликованных переговоров следует, что его действия согласовывались с руководством киевского режима и были известны Зеленскому», – добавил член Общественной палаты.

    Как отметил Григорьев, переломным моментом стало задержание украинскими правоохранителями Жиковича и бывшего сотрудника силовых структур по делу об убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в организации взрыва в Монако, целью которого был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

    «Все изменилось, когда операция в Монако провалилась и стала публичной», – написал он.

    По мнению Григорьева, таких как Жикович надо устранять, где бы они ни скрывались. «Судоплатов понимал это предельно ясно: организаторов террора не перевоспитывают, не возвращают по обмену и не оставляют им возможности готовить новые убийства. Их находят и ликвидируют», – подчеркнул он.

    Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что сотрудники ФСБ предотвратили две попытки теракта на Крымском мосту, в организации которых, по данным издания, мог быть замешан Жикович. Для одной из атак использовалась взрывчатка финского производства общим объемом около тонны.

    Напомним, сотрудники ФСБ пресекли попытки полковника украинской разведки Виталия Жиковича совершить не менее 20 терактов на территории России. Для диверсии на Крымском мосту этот офицер планировал использовать два заминированных автомобиля. Украинский суд арестовал мужчину по подозрению в убийстве исполнительницы покушения в Монако Анастасии Березовской.

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    16 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва

    Минобороны противопоставило удары «Искандеров» перерыву в матче на ЧМ-2026

    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры запуска ракетного комплекса «Искандер», сравнив боевые действия с продолжающимся чемпионатом мира по футболу.

    «Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», – говорится в сообщении, размещенном в канале оборонного ведомства в Max. Военные подчеркнули, что противника оставляют без замен, намекая на непрерывность боевой работы.

    В ведомстве уточнили, что в Запорожской области расчеты беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию и доставку снабжения ВСУ. Кроме того, ульяновские десантники успешно поразили технику и живую силу противника.

    В Краматорском районе подразделения беспилотных систем группировки «Юг» уничтожили транспортные средства и технику ВСУ, нарушив линии снабжения украинских войск.

    Тем временем на чемпионате мира по футболу 2026 года в воскресенье состоится финал между сборными Аргентины и Испании, а в субботу за третье место сыграют Англия и Франция.

    На прошлой неделе российские войска освободили семь населенных пунктов. В феврале расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили более 90 украинских беспилотников в Черниговской области.

    Прошлым летом ракетный удар поразил площадку развертывания ударных дронов ВСУ у населенного пункта Иверское.

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    17 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»

    Эксперт Анпилогов: Отказ от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2» грозит Венгрии большими потерями

    Эксперт назвал последствия отказа Венгрии от договора с Росатомом по АЭС «Пакш-2»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Смена генподрядчика при строительстве АЭС «Пакш-2» приведет Венгрию к увеличенным расходам и отдалению срока ввода станции в строй. Кроме того, возможные партнеры Будапешта – Areva и Westinghouse – частично утратили репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее венгерская сторона сообщила о планах заменить Росатом в проекте АЭС «Пакш-2».

    «В случае отказа от сотрудничества с Росатомом при строительстве АЭС «Пакш-2» Венгрии придется столкнуться с рядом негативных факторов. Судя по всему, проект еще находится на стадии нулевого цикла. Но то, что уже возведено российскими специалистами, с большой долей вероятности будет демонтировано», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил, что каждая атомная станция представляет собой эксклюзивный проект со строго определенной конфигурацией оборудования и подведением коммуникаций. «Большая часть компонентов АЭС производится не на конвейере, а под конкретные объекты на данной площадке. Поэтому новым исполнителям заказа нужно будет начинать все сначала. Это приведет к дополнительным тратам со стороны Венгрии и отдалению сроков запуска реакторов», – заметил спикер.

    Кроме того, Будапешту придется компенсировать российской стороне осуществленные затраты и, возможно, часть упущенной выгоды, допустил собеседник. «В числе иностранных компаний, с которыми Венгрия может заключить новое соглашение, нужно назвать южнокорейскую Kepco, французскую Areva и американскую Westinghouse», – отметил собеседник.

    По его словам, контракты с Areva или Westinghouse не будут для Будапешта дешевле соглашения с Росатомом. К тому же французский и американский производители за последние годы частично утратили производственные компетенции, добавил Анпилогов.

    Обобщая все вышесказанное, эксперт указал на отсутствие у Будапешта экономических или технологических обоснований отказа от российского проекта. «Полагаю, Венгрия говорит о возможной смене партнера при строительстве АЭС «Пакш-2», чтобы следовать в политическом фарватере Брюсселя и ряда других европейских стран», – отметил спикер.

    Аналитик напомнил, что ранее по пути сокращения сотрудничества с Росатомом пошли Болгария, Чехия и Финляндия. «София отказалась от строительства АЭС «Белене» и заплатила неустойку. В итоге болгарское государство стало еще большим импортером электроэнергии. Нельзя исключать, что такие же перспективы ждут и Венгрию», – указал Анпилогов.

    Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что после аудита проекта АЭС «Пакш-2» Будапешт может начать искать другого международного партнера вместо Росатома. Он не исключил также проведение переговоров с российской стороной. По словам политика, в ближайшее время сменится руководство венгерских компаний, отвечающих за реализацию проекта.

    В июне глава Росатома Алексей Лихачев сообщал об отправке по дипломатическим каналам в Венгрию письма о готовности российской стороны к аудиту, касающемуся проекта «Пакш-2», передает РИА «Новости». «Мы готовы ответить на все вопросы по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком», – сказал Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.

    В августе 2022 года Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух современных энергоблоков на площадке АЭС «Пакш-2». Год спустя представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства станции к этапу непосредственного сооружения, сообщает Росатом.

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    16 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    В Венгрии начали расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией

    Премьер Венгрии Мадьяр сообщил о расследовании связей Сийярто с Россией

    В Венгрии начали расследование контактов бывшего главы МИД Сийярто с Россией
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое венгерское правительство инициировало проверку в отношении экс-министра иностранных дел из-за его активного взаимодействия с Москвой в сфере энергетики.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр подтвердил старт правоохранительных процедур в отношении бывшего главы МИД страны Петера Сийярто. Комментируя прошлые подозрения в адрес дипломата в государственной измене, глава правительства заявил: «Расследование начато», пишет ТАСС.

    Мадьяр отказался раскрывать детали дела и предвосхищать его исход. Политик объяснил это наличием множества секретных документов, касающихся внешней политики, пообещав обнародовать информацию при первой возможности.

    Бывший глава дипломатического ведомства занимал свой пост с 2014 года. После поражения правящей партии на выборах 12 апреля он стал депутатом. 15 июля экс-министр отказался от мандата ради высокой должности в китайской компании BYD.

    Во время работы в министерстве дипломат активно поддерживал отношения с Россией. Он курировал поставки энергоресурсов и строительство АЭС, регулярно посещал Москву и Петербург, выступая за сохранение диалога для урегулирования конфликта на Украине.

    Накануне бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сложил полномочия депутата парламента ради должности в китайской корпорации BYD. Как писала газета ВЗГЛЯД, частые визиты экс-главы МИД в Москву вызывали недоумение у представителей Европейского союза.

    Между тем сам Петер Мадьяр ранее отказался подчиняться антироссийским требованиям европейских властей.

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    16 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Россия начала спор с ЕС в ВТО из-за углеродного налога

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия инициировала разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Евросоюза. Москва считает, что введенные Брюсселем правила создают дополнительные барьеры для российских и других иностранных поставщиков и нарушают нормы международной торговли.

    Российская сторона направила в ВТО запрос о создании третейской группы, которая должна рассмотреть соответствие европейского механизма правилам организации, передает РИА «Новости».

    «Запрос направлен в соответствии со статьей 6 ДРС. Третейская группа, созданная в соответствии с запросом, должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

    В ведомстве отметили, что Москва рассматривает ПКУМ как дискриминационный инструмент, ограничивающий доступ зарубежной продукции на рынок ЕС. По мнению российского ведомства, Брюссель использует климатическую повестку для поддержки собственных производителей и создания преимуществ для европейской промышленности.

    Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал европейский механизм торговым барьером, который также используется для противодействия переносу производства компаний в страны за пределами ЕС.

    «Конечно, Брюссель пытается представить это как меру по борьбе с изменениями климата. Однако это очень далеко от правды. Более того, даже если бы ПКУМ и был направлен на защиту окружающей среды, это не освобождало бы ЕС от соблюдения правил ВТО», – заявил Ильичев.

    ПКУМ предусматривает, что импортеры продукции, производство которой на территории Евросоюза привело бы к значительным выбросам парниковых газов, должны приобретать специальные сертификаты. Механизм распространяется, в частности, на такие отрасли, как производство алюминия, удобрений, цемента и стали.

    В Москве считают, что новые требования ЕС могут негативно сказаться на конкурентоспособности зарубежных производителей и фактически ограничить их доступ к европейскому рынку. Решение ВТО по спору должно определить, соответствует ли европейская климатическая мера действующим правилам международной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    В мае Москва и Пекин согласовали совместные действия против одностороннего ценообразования на выбросы углерода.

    В конце прошлого года Евросоюз отказал Киеву в предоставлении особых условий по углеродному налогу.

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    17 июля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    Лантратова решила направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направит в ООН и Международный Красный Крест материалы о ситуации в Дружковке, где пожилой жительнице украинская полиция не дает выехать в Россию.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит обращение в международные организации. Поводом послужил инцидент в Дружковке Донецкой народной республики. Там украинская полиция не позволила пожилой женщине покинуть населенный пункт, следует из сообщения в Max Лантратовой.

    По ее словам, в Сети появилось видео, на котором эвакуационная группа совместно с западными журналистами принудительно вывозит людей. Одна из местных жительниц открыто отказалась ехать на Украину. В ответ полицейский предложил ей обратиться к волонтерам для внесения в обменные списки.

    «Как уполномоченный по правам человека в РФ я глубоко возмущена этой ситуацией. Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный комитет Красного Креста», – заявила Лантратова.

    Омбудсмен добавила, что мировое сообщество должно обратить внимание на бесчеловечные методы работы киевских властей. Подобные действия являются грубым нарушением базовых прав человека.

    Ранее Яна Лантратова рассказала о подготовке новых обменов военнопленными.

    В начале месяца Москва и Киев согласовали списки для возвращения гражданских лиц. Весной военный эксперт Андрей Марочко сообщил о принудительной эвакуации мирных жителей активистами украинской организации «Белые ангелы».

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    16 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Названы сроки запуска движения по трассе М-12 до Тюмени

    Хуснуллин: Движение по трассе М-12 до Тюмени будет открыто в декабре этого года

    Названы сроки запуска движения по трассе М-12 до Тюмени
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Скоростная автомобильная магистраль «Восток» заработает в полном объеме до конца текущего года благодаря строгому соблюдению графиков строительства.

    Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин проинформировал президента Владимира Путина о сроках завершения масштабного дорожного проекта, передает ТАСС.

    Движение автомобилей по новой скоростной магистрали до Тюмени планируют запустить уже в конце этого года.

    «Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», – ответил вице-премьер на соответствующий вопрос главы государства во время рабочего доклада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росавтодора Роман Новиков анонсировал продление скоростной магистрали до Тюмени до конца 2026 года.

    В прошлом году президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый участок трассы между Башкирией и Свердловской областью.

    Глава государства также поручил проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

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    16 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Россия стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия вошла в число государств-учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ВОИ). Соглашение о создании новой международной структуры в Шанхае подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

    Учреждение организации состоялось в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходит в Шанхае 16–20 июля. Новая структура призвана координировать международное взаимодействие в сфере развития и регулирования ИИ: участники организации прорабатывают новые инициативы, направленные на равенство всех стран в возможностях технологического развития, равный доступ к информации, открытый характер развития ИИ, понятные всем этические нормы и человекоцентричный подход.

    «Мы одна из немногих стран, у которых есть собственные большие языковые модели. Это позволяет нам не только делиться своими разработками и опытом, но и эффективно перенимать лучшие мировые практики. Именно поэтому международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта имеет для нас особое значение», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий развитие технологий ИИ, сообщает официальный канал правительства в Max.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за формирование прозрачных правил в сфере применения современных технологий. «Убежден, что наше активное участие в организации послужит укреплению глобального технологического диалога, а также будет способствовать эффективному продвижению российских разработок и компетенций на зарубежных рынках», – добавил Григоренко.

    Главной задачей ВОИ станет расширение международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, повышение доступности технологий и развитие безопасных, этичных и доверенных решений. Среди направлений работы организации также заявлены создание общих технических стандартов, повышение совместимости различных ИИ-систем и развитие экосистемы на базе открытого кода.

    Инициатива создания ВОИ была впервые предложена китайской стороной на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае в 2025 году. В качестве стран-основателей Китай пригласил 24 государства, включая Россию. Участники проекта намерены развивать сотрудничество на основе равного доступа к технологиям, открытости разработки ИИ и формирования общих этических принципов. Российская делегация на нынешней конференции в Шанхае – одна из наиболее представительных, что подчеркивает роль Россия и Китая в выработке общих правил и подходов к глобальному управлению ИИ.

    В рамках конференции в Шанхае также проходит масштабная выставка достижений в сфере искусственного интеллекта. В ней участвуют более 1100 компаний, которые представили свыше трех тыс.  разработок и технологических решений. В мероприятиях принимают участие делегации ряда государств, включая Казахстан, Таиланд, Пакистан, Бразилию, Сербию, ЮАР, Кубу и Алжир.

    В прошлом году власти Китая предложили создать Всемирную организацию сотрудничества по искусственному интеллекту.

    В апреле президент России Владимир Путин объявил о формировании профильной комиссии во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    В начале июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект для регулирования отечественных технологий в данной сфере.

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    16 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    В VK сообщили о штатной работе сервисов холдинга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все цифровые продукты VK продолжают функционировать в штатном режиме без каких-либо ограничений, сообщили в компании.

    Пользователи могут свободно заходить во ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, VK Музыку, сервисы Mail и приложение Max, отмечается в сообщении холдинга.

    Программы по-прежнему доступны для скачивания и установки на смартфоны с операционной системой Android. Найти их можно в альтернативных каталогах, среди которых RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

    Процесс обновления программного обеспечения также остался неизменным. Владельцам мобильных устройств достаточно нажать кнопку «Обновить» в сервисном уведомлении или зайти в любой из перечисленных цифровых магазинов. Кроме того, на Android-смартфонах продолжат стабильно приходить пуш-уведомления о новых сообщениях, звонках и других событиях.

    Напомним, все мобильные приложения холдинга VK пропали из каталога магазина Google Play. Накануне Европейский союз официально утвердил санкции против российской технологической компании.

    Месяцем ранее американская корпорация Apple в одностороннем порядке удалила сервисы разработчика из App Store.

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    16 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    VK рекомендовала пользователям перейти на домен .ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания VK советует своей аудитории сменить используемый домен с .com на .ru.

    В разосланном сообщении отмечается, что сервис, дизайн и приложения остаются прежними.

    «Переходите на vk.ru. Здесь все тот же «ВКонтакте», но быстрее и надежнее, чем vk.com», – говорится в уведомлении.

    Представители компании пояснили, что благодаря техническим особенностям адрес vk.ru всегда доступен, а страницы загружаются быстрее. Чтобы проверить текущий домен, достаточно взглянуть на адресную строку браузера: ссылка должна начинаться с vk.ru. На компьютерах она обычно располагается сверху, а на мобильных устройствах ее положение зависит от используемого браузера.

    В четверг все мобильные приложения компании VK пропали из магазина Google Play. При этом приложения VK и Max доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

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    16 июля 2026, 16:52 • Новости дня
    Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти балканской страны планируют ужесточить правила въезда для российских и белорусских граждан ради подготовки к вступлению в Европейский союз.

    Правительство Черногории намерено ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии начиная с 1 октября текущего года, передает ТАСС. Такое решение обусловлено стремлением государства присоединиться к Европейскому союзу в 2028 году.

    Политика страны требует синхронизации с визовыми стандартами европейского объединения.

    После введения ограничений для россиян и белорусов аналогичные меры планируется применить к гражданам Турции, Китая, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

    В настоящее время российские туристы пользуются правом безвизового пребывания на территории Черногории. Срок такого нахождения ограничен 30 днями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Черногории допустили перенос сроков введения визового режима для россиян.

    Ранее премьер-министр страны Милойко Спайич согласовал новые ограничения для туристов из России ради соответствия нормам Евросоюза.

    Президент республики Яков Милатович объяснил эту меру необходимостью скорейшего перехода к европейским стандартам.

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    16 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    КС России разрешил совершеннолетним лишать родителей прав за насилие в детстве

    Конституционный суд России разрешил совершеннолетним детям добиваться лишения родительских прав за сексуальное насилие, пережитое в несовершеннолетнем возрасте.

    Конституционный суд России постановил, что достигшие совершеннолетия дети могут требовать лишения родительских прав за преступления сексуального характера, совершенные против них в детстве, передает РИА «Новости». Поводом для рассмотрения стала жалоба гражданки Узбекистана.

    В июне 2023 года российский суд приговорил отца заявительницы к 14,5 годам лишения свободы за насилие над ней и ее несовершеннолетней сестрой. Мать добилась лишения мужчины родительских прав на троих младших детей. Однако самой заявительнице отказали, так как на момент обращения ей уже исполнилось 18 лет.

    Суд отметил, что законодательство не предусматривает лишение прав в отношении совершеннолетних. При этом отмена усыновления после 18 лет возможна, если доказано сексуальное насилие.

    «Достигший совершеннолетия ребенок, родитель которого ранее совершил преступление против его половой неприкосновенности, не должен ставиться в неравное положение с усыновленным ребенком – потерпевшим от аналогичного преступления», – подчеркнули в КС РФ.

    Сохранение правовой связи со взрослым ребенком нарушает достоинство личности и ставит под сомнение защиту потерпевших. Оспариваемые нормы Семейного кодекса признаны не противоречащими конституции, а дело заявительницы направлено на пересмотр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд в Норильске лишил родительских прав мать и отца погибшего от голода младенца. В марте жительницу Петербурга приговорили к 20 годам колонии за сексуальное насилие над сыном и дочерью.

    В прошлом году суд в Астрахани назначил местному жителю 25 лет лишения свободы за насилие над тремя детьми.

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