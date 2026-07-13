При обрушении пирса в Приморье пострадали трое подростков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия в акватории бухты Муравьиная, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Расследование ведется по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате падения конструкций травмы получили четыре человека. Трое из них – подростки в возрасте 14, 15 и 16 лет.

«Трое пострадавших при обрушении пешеходного моста в бухте Муравьиная – 16, 15 и 14 лет – госпитализированы в Артемовскую городскую больницу. По предварительным данным, среди них двое легкой степени тяжести, один – средней», – заявили в региональном минздраве.

В ведомстве добавили, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура региона начала проверку по факту происшествия на гидротехническом сооружении.

В мае суд отправил под домашний арест главу приморского филиала ФГУП «Нацрыбресурс» из-за незаконного использования пирса во Владивостоке.

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