Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
Сырский отозвал из отпусков поддержавших экс-министра обороны Украины военных
Сырский пригрозил наказать поддержавших Федорова военных ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал наказывать военнослужащих, выступивших в защиту бывшего министра обороны Михаила Федорова, запретив им общаться с прессой, заявил бывший замминистра обороны Сергей Стерненко.
По словам Стерненко, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно отзывает из отпусков военных, поддержавших бывшего министра обороны Михаила Федорова, запрещая им любые контакты со СМИ, передает РИА «Новости».
«Я знаю, что Сырский лично дал сейчас команду в армии выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков тех военных, которые поддержали протест», – заявил Стерненко. Бывший чиновник уточнил, что командование рассылает директивы с требованием не комментировать ситуацию публично и угрожает наказанием.
В качестве подтверждения Стерненко опубликовал сообщение от украинского военнослужащего. В тексте говорится о телеграмме, которая запрещает бойцам давать интервью и делать публичные заявления. Нарушителям грозят служебные проверки и привлечение к ответственности.
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