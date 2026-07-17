Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
В ЮНЕСКО рассказали о вкладе СССР и России в науку
В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка о российской науке
В Париже начала работу экспозиция, посвященная выдающимся достижениям отечественных ученых и их роли в развитии мировой фундаментальной науки.
Выставка в штаб-квартире ЮНЕСКО в столице Франции приурочена к вручению Международной премии ЮНЕСКО - России имени Дмитрия Менделеева, передает ТАСС. Центральное место на выставке занимает личность создателя периодического закона, чье открытие дало импульс развитию множества научных направлений. Премия в честь великого химика была учреждена в 2019 году.
Особое внимание уделено 65-летию первого полета человека в космос и роли химии в этом достижении. Посетители могут узнать об истории советской космической программы, исследованиях Пулковской обсерватории и современных российских установках мирового уровня, таких как коллайдер NICA и источник СКИФ.
Экспозиция также знакомит с историей Российской академии наук, отметившей 300-летие, и участием России в научных программах ЮНЕСКО. Отдельный раздел посвящен созданию Всемирной почвенной карты, ставшему одним из крупнейших международных проектов XX века.
Как писала газета ВЗГЛЯД, международное жюри присудило премию ЮНЕСКО-России имени Менделеева ученым Пань Цзяньвэю и Сергею Шейко.
Весной в Москве состоялась юбилейная Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. А президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в честь 300-летия Российской академии наук отметил огромный вклад отечественных исследователей в победу над нацизмом.