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Путин: Научная дерзость советских ученых внесла вклад в победу над нацизмом
Научная дерзость отечественных ученых внесла огромный вклад в победу над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук.
Как указал Путин, сила научного предвидения, как и многогранность, безграничная широта научного поиска всегда отличали работу академии наук, ее представители достигали выдающихся успехов не только в гуманитарной сфере, но и в естественных дисциплинах, формировали сильнейшие школы в области математики, физики, химии, биологии, физиологии и медицины», – сказал глава государства, передает ТАСС.
По словам российского лидер, «разработки, открытия, научная дерзость ученых внесли огромный вклад в победу над нацизмом, а во второй половине ХХ века именно достижения академии позволили создать ракетно-ядерный щит, обеспечить первенство страны в изучении и освоении космического пространства».
Ранее Путин заявил, что российская наука должна опираться на весь свой богатый опыт и не догонять зарубежные технологии, а действовать на опережение.