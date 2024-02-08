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Путин: Наука России должна не догонять, а работать на опережение
Российская наука должна опираться на весь свой богатый опыт и не догонять зарубежные технологии, а действовать на опережение, заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в честь 300-летия РАН.
«Смысл не в том, чтобы кого-то догонять или просто копировать чужое. В науке… мы обязаны действовать на опережение, быть в числе лидеров. С учетом, что досталось нам от наших… предшественников, мы, конечно, можем это сделать», – приводит его слова ТАСС.
Президент обратил внимание на обстановку, в которой сейчас находится страна. «Ответственность за получаемые результаты возрастает в сегодняшних условиях в разы», – сказал он, а также добавил, что научные исследования «позволят на качественно ином уровне решать задачи во всех сферах: в области безопасности, здравоохранения, промышленности, в инфраструктуре, экологии и энергетике».
Ранее Путин на заседании Совета по науке и образованию поставил задачу правительству увеличить финансирование отечественной науки.