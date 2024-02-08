Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки

Tекст: Вера Басилая

«Прошу правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки, это очень важный вопрос, фундаментальная вещь, без решения которого невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Без развития научной сферы также невозможно достижение национальных целей развития», – приводит ТАСС слова Путина.

Путин отметил, что по объему государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире, а общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей.

«В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имея в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП (валового внутреннего продукта)», – подчеркнул глава государства.

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.