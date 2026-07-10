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    У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков
    В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей осенью семьи Усольцевых
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    МЧС опровергло слухи об инциденте на Московском НПЗ
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    Киеву разрешат закупать британское оружие за счет европейцев
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

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    10 июля 2026, 15:21 • Новости дня

    Названы лауреаты международной премии ЮНЕСКО-России имени Менделеева

    Ученые Пань Цзяньвэй и Сергей Шейко получили премию ЮНЕСКО-России имени Менделеева

    Tекст: Денис Тельманов

    Престижная награда за достижения в области фундаментальных наук досталась представителю Китая и российско-американскому исследователю.

    Соответствующее решение международного жюри официально утверждено в пятницу, передает ТАСС. Торжественное вручение наград победителям пройдет 17 июля в парижской штаб-квартире организации.

    «Десятого июля ЮНЕСКО утвердила выбор международного жюри о присуждении третьей международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Лауреатами стали профессор Пань Цзяньвэй (Китай) и профессор Сергей Шейко (США/Россия). Решение жюри отражает выдающийся вклад ученых в развитие фундаментальных наук и их стремление к научному прогрессу на благо человечества», – сообщили представители оргкомитета.

    Инициаторами создания премии являются правительство Российской Федерации и ЮНЕСКО. Проект поддерживают Российская академия наук и Российское химическое общество имени Менделеева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий в области науки и техники за 2025 год.

    Торжественная церемония вручения этих наград состоялась в Большом Кремлевском дворце.

    В конце прошлого года лауреатами национальной научной премии «Вызов» стали четыре российских исследователя и один представитель США.

    9 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Поддубный: «Единая Россия» выступает за умное применение законов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В партии «Единая Россия» считают, что применение законов должно основываться на здравом смысле и не приводить к необоснованным ограничениям прав граждан. Об этом заявил Герой России, представитель первой пятерки федерального списка кандидатов партии на выборы в Госдуму Евгений Поддубный, комментируя предложения, поступающие при подготовке обновленной народной программы.

    По словам Поддубного, в ходе обсуждения документа в партию поступают обращения, связанные с неоднозначной практикой применения отдельных норм законодательства. Он отметил, что граждане сообщают о случаях, когда меры воздействия оказываются несоразмерными последствиям нарушений, а некоторые инициативы затрагивают вопросы собственности, частной жизни и привычного уклада, сообщает ТАСС.

    «Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы», – подчеркнул Поддубный.

    В качестве примера он привел обсуждаемую инициативу, предусматривающую возможность размещения объектов связи на частных земельных участках по принципу «молчаливого согласия». По мнению представителя партии, развитие телекоммуникационной инфраструктуры остается важной задачей, однако оно не должно осуществляться за счет ущемления прав владельцев недвижимости. Он подчеркнул, что любые работы на частной территории допустимы только после получения согласия собственника.

    Еще одной темой, на которую обратил внимание Поддубный, стало применение законодательства о запрете пропаганды наркотиков. По его словам, в некоторых случаях исполнение требований приводит к чрезмерным ограничениям, когда изменения затрагивают классические произведения литературы и кинематографа.

    «Борьба с наркотиками должна быть бескомпромиссной. Но под нее не должны попадать добросовестные граждане», – заявил он.

    Поддубный также отметил, что подход партии к правоприменительной практике остается неизменным. По его словам, при реализации законодательства необходимо руководствоваться здравым смыслом, отдавая приоритет разъяснению требований и предупреждению нарушений, а не немедленному применению санкций.

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    10 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    В «Единой России» предложили упростить оформление пособий

    Tекст: Мария Иванова

    Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность автоматического назначения единого детского пособия.

    С инициативой упростить получение социальной поддержки выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, передает ТАСС. Письмо с соответствующим предложением парламентарий направила главе Минцифры Максуту Шадаеву.

    «Прошу рассмотреть возможность автоматизации процедуры назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единого пособия)», – указано в обращении. Депутат уверена, что современный уровень цифровизации позволяет реализовать пролонгированный режим выплат без ежегодной подачи документов.

    Буцкая попросила оценить возможность автоматического продления помощи на основе сведений из налоговой службы и банков. Также она предложила создать на портале госуслуг специальный раздел для проактивного взаимодействия с гражданами, чтобы избавить их от самостоятельного сбора справок на каждую льготу.

    Единое пособие предназначено для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет и женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности. Размер финансовой помощи зависит от доходов и составляет от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за внедрение механизма пакетной подачи документов для семей с детьми на портале госуслуг.

    Социальный фонд России приступил к беззаявительному пересмотру отказов в назначении единого пособия многодетным семьям.

    Правительство подготовило поправки для сохранения выплат при незначительном превышении максимального уровня дохода.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские активисты начали устраивать украинцам проверки «на Бандеру» – первый такой инцидент произошел в Познани.

    Как сообщает польский телеканал TVP World, трое мужчин пришли в офис украинской организации, где стали расспрашивать находившихся там украинцев об их отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу. Кроме того, они обвиняли Украину во враждебности и снимали происходящее на видео.

    После произошедшего польская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении достоинства.

    Глава МВД Польши заявил, что власти не намерены допускать проявлений ненависти. По его словам, полиция продолжит жестко реагировать на подобные инциденты.

    Ранее украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак также  сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал курс Киева на героизацию главы ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России) угрозой для европейских перспектив страны.

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    10 июля 2026, 07:28 • Новости дня
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные в свое время Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива, сообщила турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турецкое руководство реализовало зенитные ракетные системы С-400 третьей стороне, передает ТАСС. Покупателем выступило одно из государств Персидского залива – предположительно, Катар или Объединенные Арабские Эмираты.

    Обозреватель газеты Hurriyet Абдюлькадир Сельви отметил скорое завершение сделки. «По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране», – написал журналист. Он уточнил, что официальное заявление ожидается в ближайшее время, а последние технические проблемы устранены накануне.

    Ранее пресса сообщала о попытках Анкары найти юридическую формулу для обхода американских санкций. Это необходимо для возвращения к совместному производству истребителей F-35. Президент Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с Дональдом Трампом на недавнем саммите НАТО.

    Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов стоимостью 2,5 млрд долларов был подписан в 2017 году. После получения техники Вашингтон исключил турецкую сторону из авиационной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон потребовал от Анкары продать российские зенитные системы третьей стране ради получения истребителей F-35.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал скорую передачу турецкой стороне современных боевых самолетов.

    Накануне источник в правительстве Турции назвал недостоверными сообщения о планах отправки комплексов в государства Персидского залива.

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    9 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    @ Natache,URA.Ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела комика Семена Слепакова (признан иноагентом в России).

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова. Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Находясь за рубежом, он продолжал публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.

    В Следственном комитете добавили, что Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск. Статус иностранного агента был присвоен артисту в апреле 2023 года.

    В апреле правоохранительные органы возбудили против артиста уголовное дело из-за отсутствия специальной маркировки в соцсетях.

    Позже Следственный комитет России попросил суд о заочном аресте фигуранта. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения.

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    9 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения России планирует закрепить на официальном уровне требование применять анестезию во время болезненных процедур в стоматологических кабинетах.

    Минздрав планирует сделать обезболивание у стоматолога обязательным. Ведомство подготовило соответствующий документ, предусматривающий новые правила оказания медицинской помощи, передает РИА «Новости».

    Согласно инициативе, любые манипуляции, способные вызвать у пациента дискомфорт, должны в обязательном порядке сопровождаться анестезией. Первичная помощь взрослым при заболеваниях полости рта будет оказываться амбулаторно.

    Кроме того, регламент обязывает врачей проявлять онкологическую настороженность. Если во время приема специалист обнаружит подозрительные симптомы, он направит больного на консультацию к профильному онкологу.

    Лечение сочетанных и комбинированных травм челюстно-лицевой области также претерпит изменения. В таких сложных случаях стоматологи станут работать совместно с врачами других специальностей для оказания комплексной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту комы ребенка после стоматологического наркоза.

    Ранее родственник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа скончался на приеме у дантиста в результате введения препарата. А до этого сотрудники прокуратуры обнаружили просроченные лекарства в красноярской клинике после смерти семилетнего пациента.

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    10 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Соседки по камере заставили Диану Шурыгину мыть туалеты

    Арестованную за порнографию Диану Шурыгину заставили мыть туалеты в СИЗО

    Соседки по камере заставили Диану Шурыгину мыть туалеты
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Оказавшись в следственном изоляторе за нарушение условий домашнего ареста, скандально известная блогерша Диана Шурыгина вынуждена выполнять самую грязную работу по требованию сокамерниц, пишут СМИ.

    В женском изоляторе «Печатники» Диана Шурыгина вынуждена мыть полы и туалеты, передает Telegram-канал SHOT.

    Соседки по камере узнали скандальную блогершу и заставили ее заниматься уборкой. Вместе с ней содержатся женщины, задержанные за мошенничество, хулиганство и преступления с наркотиками.

    Из доступных развлечений у Шурыгиной остались прогулки, спортзал, библиотека и мастерские по рукоделию. При поступлении в СИЗО с девушкой сразу начал работать психолог.

    Изначально суд отправил Шурыгину под домашний арест, однако она нарушила правила и вышла в Сеть.

    Перед задержанием блогерша, по версии следствия, вербовала россиянок для порностудий, а узнав об уголовном преследовании, попыталась сбежать на Бали. Теперь ей грозит до шести лет колонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Троицкий районный суд Москвы перевел Диану Шурыгину из-под домашнего ареста в следственный изолятор.

    В середине июня девушку обвинили в незаконном обороте порнографических материалов. Во время нахождения дома суд строго запретил подозреваемой пользоваться интернетом.

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    9 июля 2026, 18:13 • Новости дня
    Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов
    Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьник из Санкт-Петербурга Александр Славик сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по трем предметам. При этом готовился к экзаменам он самостоятельно. О том, как сдать ЕГЭ на максимальный балл без репетиторов, выпускник рассказал газете ВЗГЛЯД.

    «В 10-м классе я перевелся в президентский физико-математический лицей № 239, ведь понимал, что там готовят сильных учеников. Обучение было совсем непростым: с нас много требовали, много нагружали, но в конце концов эти усилия оправдали себя», – рассказывает Славик.

    Из непрофильных дисциплин сложнее всего Александру давалась литература. Он объяснил это особенностями обучения в своей школе: наряду с сильной технической подготовкой здесь большое внимание уделяют и гуманитарным предметам. Поэтому литература стала для него второй по сложности дисциплиной после физики.

    Славик набрал 100 баллов на ЕГЭ сразу по трем предметам – русскому языку, математике и физике. «Профильные предметы, особенно, как я уже сказал, физика, давались совсем не просто. Но тот объем знаний, который я получил благодаря мощной программе и усердию учителей, с запасом закрыл все «егэшные» потребности», – делится собеседник.

    Он рассказал, что занимался исключительно самоподготовкой, без репетиторов. Причем решать варианты заданий прошлых лет он начал только непосредственно перед экзаменами: к этому он приступил примерно за неделю до сдачи ЕГЭ, чтобы систематизировать знания, повторить материал и проверить свои силы.

    По его словам, для успешной сдачи Единого государственного экзамена важно иметь прочную теоретическую базу. Однако если выпускник не ставит перед собой цель получить высокие баллы от 90 и выше, то достаточно просто «набить руку», решив большое количество экзаменационных заданий .

    «Сейчас я планирую поступать в МФТИ, надеюсь пройти на ФПМИ (Физтех-школа прикладной математики и информатики) или ВШПИ (Высшая школа программной инженерии). Если не выйдет, то в ВШЭ (Высшую школу экономики) тоже на ИТ-специальность. Свою жизнь очень хотелось бы связать с точными науками, возможно с исследованиями или с информационной разработкой. Точно с профессией я еще не определился», – раскрыл свои планы на ближайшее будущее выпускник.

    Ранее сдавший ЕГЭ по математике на 99 баллов московский школьник Александр Щаницын из школы № 57 решил пойти на пересдачу. Он считает, что готов на 100 баллов и в прошлый раз допустил неточность. В будущем он планирует изучать общую и прикладную физику в МФТИ.

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    9 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»

    ВС России уничтожили командира батальона украинских беспилотников «Ястребы»

    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне спецоперации уничтожены командир батальона украинской бригады беспилотников, а также офицер пограничной комендатуры быстрого реагирования.

    Российские военнослужащие ликвидировали командира батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем, а также офицера пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411 ОБрБпС «Ястребы» майор Томашевский Виктор, уроженец Киева. <…> В Колодезном (Харьковская область) ГВ «Север» ликвидирован начальник связи ПКБР «Шквал» 7-го пограничного отряда (Закарпатская область) старший лейтенант Кулич Михаил Викторович», – рассказал собеседник агентства.

    Представители силовых структур также отметили, что подразделение «Ястребы» участвовало во вторжении в Курскую область и терроризировало мирное население приграничных районов с помощью дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили крупную группу операторов беспилотников бригады ВСУ «Ахилес» в Запорожской области.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал о ненависти населения к штурмовому полку «Шквал» из-за высоких потерь. А в феврале удары российских дронов поразили места дислокации операторов БПЛА этого элитного подразделения.

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    10 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400

    Песков: Россия контактирует с Турцией по вопросу ЗРК С-400

    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле назвали сверхчувствительной тему возможной перепродажи Анкарой зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Анкары продать российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

    По словам представителя Кремля, Москва и Анкара продолжают обсуждать дальнейшую судьбу поставленных ранее вооружений, передает РИА «Новости».

    «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных», – подчеркнул Песков. Он добавил, что диалог между двумя государствами по этому вопросу велся ранее и будет продолжаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкая пресса сообщила о продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Причем накануне источник в правительстве Турции опровергал информацию о передаче комплексов третьим государствам.

    Ранее власти США потребовали от Анкары избавиться от российских вооружений ради возобновления поставок истребителей F-35.

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    9 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Захарова после ареста сотрудника RT призвала Лондон задержать Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила недоумение отсутствием санкций против украинского лидера на фоне задержания британскими властями сотрудника телеканала RT по подозрению в терроризме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на действия британских властей в личном Telegram-канале. Она обратила внимание на двойные стандарты правосудия.

    «Продюсера RT Джеймса Скотта задержали в Британии по подозрению в терроризме, – написала дипломат. – Что же в Британии Зеленского ни разу не задержали – он и не скрывает, что отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям, а его неонацистские головорезы похищают, пытают и убивают пленных как военных, так и гражданских?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Захарова обвинила Владимира Зеленского в полном равнодушии к собственным гражданам. Несколькими днями ранее дипломат заявила о террористической сущности киевского режима.

    Между тем посол России в Британии Андрей Келин отметил усиление ощущения безнаказанности украинского лидера из-за постоянной поддержки Лондона.

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    10 июля 2026, 09:01 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    ФСБ предотвратила попытку проведения ГУР Минобороны Украины диверсионно-террористического акта на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов с использованием беспилотников на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России», – говорится сообщении ФСБ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В частности, в Ростовской области органами Федеральной службы безопасности был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта, пообещав ему заплатить за подрыв военного аэродрома «Ростов-Центральный».

    «Целью планируемого крупномасштабного теракта являлось разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка аэродрома. Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», – отметили в ФСБ.

    Однако после получения от украинских кураторов предложения совершить теракт, «гражданин, проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой ДТА (диверсионно-террористическом акте – прим. ВЗГЛЯД)». Дальше ситуации уже развивалась под контролем сотрудников ФСБ.

    «От сотрудника ГУР МО Украины были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению ДТА. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – сообщили в ФСБ.

    В итоге теракт удалось предотвратить на стадии подготовки.

    Выяснение всех обстоятельств, а также выявление лиц, причастных к подготовке планировавшегося преступления, продолжаются.

    «ФСБ напоминает, что в соответствии с примечанием к ст. 205 УК России, лицо, участвовавшее в подготовке теракта, освобождается от ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления», – подчеркнули в ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ФСБ сорвала серию терактов киевского режима в России.

    Киев планировал убить военного в Москве с помощью дрона. Ради подготовки теракта сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку. Позднее задержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил профессионализм ФСБ при предотвращении серии терактов в Москве.

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    9 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Россия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
    Россия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
    @ Martin Bertrand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва передала Организации по запрещению химического оружия новые сведения о нарушениях Киевом международных обязательств, включая использование токсичных веществ.

    Российская сторона передала исполнительному совету ОЗХО новую информацию о нарушениях украинскими властями Конвенции о запрещении химического оружия, передает РИА «Новости». Постпред России при организации Владимир Тарабрин отметил, что Москва ждет реакции на эти факты.

    «Накануне текущей сессии Российская Федерация представила Исполнительному совету очередную порцию информации о нарушениях Украиной своих обязательств по КЗХО», – сообщил дипломат в ходе 112-й сессии исполнительного совета ОЗХО, которая проходит в Гааге с 7 по 10 июля.

    Согласно представленным данным, украинские войска 6 января и 17 апреля 2026 года применяли в ДНР боеприпасы с хлорпикрином. Это вещество относится к отравляющим. Также Россия проинформировала о минировании и подрыве украинскими формированиями резервуаров с аммиаком, серной, соляной и азотной кислотами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин предупредил о готовности киевского режима к провокациям с отравляющими веществами.

    Весной спецслужбы обнаружили на освобожденных территориях ДНР тайники с химическим и бактериологическим оружием.

    Москва регулярно фиксирует случаи применения украинской стороной запрещенных токсичных средств.

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    10 июля 2026, 11:00 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины

    Россия нанесла удары по военным объектам Украины. Сводка на 10 июля

    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 10 июля российские войска нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам в нескольких областях Украины, вызвав пожары и взрывы.

    Российская армия нанесла удары по объектам в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях Украины.

    Военные эксперты заявили, что в Одесской области баллистическая ракета «Искандер-М» поразила промышленное предприятие и стоянку грузового транспорта, что привело к сильному пожару. В городе были слышны повторные взрывы, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

    В Днепропетровской области мощные удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса в городе Самар.

    На подконтрольных Киеву территориях зафиксированы попадания по объектам топливно-энергетического комплекса. В Краматорске беспилотники «Герань» уничтожили автозаправочную станцию, а в Новомосковске, в Днепропетровске и на трассе между Днепропетровском и Павлоградом сгорели несколько автозаправок.

    Российские военные продолжают целенаправленную работу по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. За сутки бойцы ВС РФ разгромили 118 таких пунктов в зоне спецоперации. Одна из целей была выявлена и поражена с помощью беспилотника «Гербера сикер» в районе Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили пункт дислокации пограничной службы ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ.

    Министерство обороны впервые сообщило об уничтожении британского зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger.

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    10 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Участников бунта во Львове заставили кричать «Слава ТЦК»

    Участникам бунта во Львове пришлось публично извиняться и кричать «Слава ТЦК»

    Tекст: Антон Антонов

    После массового конфликта с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) во Львове участников вынудили публично извиниться и скандировать лозунг в поддержку ТЦК, пишут украинские СМИ.

    «Парней, которые перевернули машину ТЦК во Львове во время вчерашнего массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК», – пишут украинские СМИ.

    Один из них при этом обязался пойти служить в армию, а второй заявил, что он уже служит в ВСУ, но находится в отпуске, передает РИА «Новости».

    Издание опубликовало видео, на котором несколько мужчин выстроены на ступенях и хором выкрикивают «Слава ТЦК».

    СМИ сообщали, что одним из военкомов, спровоцировавших бунт, оказался тренер по единоборствам по имени Роман Удут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования вспыхнул из-за попытки насильственной мобилизации мужчины и завершился переворачиванием служебного автомобиля военкомата.

    Служба безопасности Украины и полиция во Львове задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского.

    Владимир Зеленский, оценивая протест во Львове, заявил о очень плохом отношении граждан к людям в военной форме и поручил МВД разобраться с произошедшим.

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