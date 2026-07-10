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Названы лауреаты международной премии ЮНЕСКО-России имени Менделеева
Ученые Пань Цзяньвэй и Сергей Шейко получили премию ЮНЕСКО-России имени Менделеева
Престижная награда за достижения в области фундаментальных наук досталась представителю Китая и российско-американскому исследователю.
Соответствующее решение международного жюри официально утверждено в пятницу, передает ТАСС. Торжественное вручение наград победителям пройдет 17 июля в парижской штаб-квартире организации.
«Десятого июля ЮНЕСКО утвердила выбор международного жюри о присуждении третьей международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. Лауреатами стали профессор Пань Цзяньвэй (Китай) и профессор Сергей Шейко (США/Россия). Решение жюри отражает выдающийся вклад ученых в развитие фундаментальных наук и их стремление к научному прогрессу на благо человечества», – сообщили представители оргкомитета.
Инициаторами создания премии являются правительство Российской Федерации и ЮНЕСКО. Проект поддерживают Российская академия наук и Российское химическое общество имени Менделеева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий в области науки и техники за 2025 год.
Торжественная церемония вручения этих наград состоялась в Большом Кремлевском дворце.
В конце прошлого года лауреатами национальной научной премии «Вызов» стали четыре российских исследователя и один представитель США.