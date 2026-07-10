Глава МАГАТЭ сообщил о подготовке новых мер защиты Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ предложит новые меры защиты Запорожской АЭС

Tекст: Валерия Городецкая

Заявление прозвучало по итогам его переговоров с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым в Калининграде, передает ТАСС

«У меня есть ряд конкретных шагов и действий, которые будут предложены со стороны агентства для решения вопросов, которые остаются, вопросов, которые влияют на ситуацию с безопасностью станции, которые влияют на нормальное функционирование всех систем на Запорожской атомной электростанции», – подчеркнул Гросси.

Напомним, в Калининграде стартовал очередной раунд консультаций России с МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС.

Ранее руководство российской атомной отрасли потребовало от агентства жесткой реакции на атаки по станции.

В середине июня объект более двух суток проработал на резервных дизельных генераторах из-за проблем с энергоснабжением.