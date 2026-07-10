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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    14 комментариев
    10 июля 2026, 17:02 • Новости дня

    Германия урезала расходы на здравоохранение

    Германия начала масштабное сокращение расходов на здравоохранение

    Германия урезала расходы на здравоохранение
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий парламент поддержал пакет мер, предусматривающий масштабное сокращение расходов в сфере здравоохранения.

    За законопроект, подготовленный правящей коалицией ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, проголосовали 319 депутатов, 286 выступили против, еще четверо воздержались, передает РИА «Новости».

    Документ предполагает снижение расходов на врачебные практики, больницы, аптеки и фармацевтический сектор, а также сокращение отдельных выплат для застрахованных граждан. Министр здравоохранения Германии Нина Варкен заявила, что ситуация с финансированием больничных касс стала критической и требует срочных действий. По ее словам, без реформы уже в 2027 году размер страховых взносов может вырасти примерно на один процентный пункт.

    Оппозиция выступила с резкой критикой инициативы правительства. Лидер фракции «Зеленых» Бритта Хассельман назвала законопроект «состряпанный на скорую руку закон», который, по ее мнению, приведет не к стабилизации системы, а к проблемам для медицинских учреждений и пациентов.

    Представительница партии «Левые» Хайди Райхиннек заявила, что закон «подвергает опасности человеческие жизни». Депутат от «Альтернативы для Германии» Николь Хесс также раскритиковала реформу, назвав ее «не реформой, а приглашением к сворачиванию медицинского обеспечения».

    При этом обсуждение сокращения расходов на внутренние социальные сферы проходит на фоне значительных финансовых обязательств Берлина перед Киевом. По данным Кильского института мировой экономики, только в марте и апреле текущего года Германия направила Украине военную помощь на сумму около 4,2 миллиарда евро, включая средства на системы противовоздушной обороны и беспилотники. Общий объем поддержки Киева с февраля 2022 года оценивается в 94 миллиарда евро.

    Ожидается, что в ближайшую пятницу законопроект будет передан на рассмотрение бундесрата, после чего станет возможным его дальнейшее продвижение.

    В конце июня тысячи недовольных граждан вышли на улицы Берлина из-за планов властей по урезанию социальных расходов. В мае делегаты съезда немецких профсоюзов освистали главу правительства за призывы к экономии в сфере государственного медицинского страхования.

    9 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения России планирует закрепить на официальном уровне требование применять анестезию во время болезненных процедур в стоматологических кабинетах.

    Минздрав планирует сделать обезболивание у стоматолога обязательным. Ведомство подготовило соответствующий документ, предусматривающий новые правила оказания медицинской помощи, передает РИА «Новости».

    Согласно инициативе, любые манипуляции, способные вызвать у пациента дискомфорт, должны в обязательном порядке сопровождаться анестезией. Первичная помощь взрослым при заболеваниях полости рта будет оказываться амбулаторно.

    Кроме того, регламент обязывает врачей проявлять онкологическую настороженность. Если во время приема специалист обнаружит подозрительные симптомы, он направит больного на консультацию к профильному онкологу.

    Лечение сочетанных и комбинированных травм челюстно-лицевой области также претерпит изменения. В таких сложных случаях стоматологи станут работать совместно с врачами других специальностей для оказания комплексной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту комы ребенка после стоматологического наркоза.

    Ранее родственник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа скончался на приеме у дантиста в результате введения препарата. А до этого сотрудники прокуратуры обнаружили просроченные лекарства в красноярской клинике после смерти семилетнего пациента.

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    8 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек

    BR24: При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек

    При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек
    @ Jorg Carstensen/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько человек пострадали в результате нападения в гимназии Welfen-Gymnasium в немецком Шонгау. Полиция подтвердила инцидент, задержала предполагаемого нападавшего и начала расследование.

    Местные правоохранительные органы подтвердили факт происшествия и наличие пострадавших, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в гимназии Welfen-Gymnasium в Шонгау проходит крупная операция полиции и спасательных служб. По сообщению полиции, несколько человек получили ранения», – сообщил BR24.

    Представители экстренных служб отметили, что инцидент имеет признаки умышленного нападения. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого преступника по горячим следам сразу после случившегося. Точные обстоятельства и детали инцидента в образовательном учреждении пока остаются неизвестными.

    В апреле текущего года в немецком Золингене произошло вооруженное нападение на людей. В мае прошлого года конфликты между школьниками в Берлине и Ремшайде привели к двум поножовщинам за один день.

    Накануне этих событий в берлинской начальной школе неизвестный нанес серьезные ножевые ранения одиннадцатилетнему ученику.

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    10 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    Рейтинг Мерца стал худшим показателем доверия канцлеру ФРГ за 30 лет

    Рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до рекордно низких 13%

    Рейтинг Мерца стал худшим показателем доверия канцлеру ФРГ за 30 лет
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Попытка Фридриха Мерца сдержать рост влияния ультраправых за счет непопулярных социальных реформ обрушила уровень одобрения канцлера Германии до исторических 13%.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц столкнулся с серьезными политическими проблемами, продвигая имидж «канцлера реформ», пишет Politico. Лишь 13% жителей страны довольны его работой, что является худшим показателем за почти 30 лет проведения опросов ARD-DeutschlandTrend.

    «Я снова и снова слышу обвинения в том, что политический центр не справляется, что он только мешает и блокирует собственный прогресс. Позвольте мне ответить недвусмысленно: центр справляется», – заявил Мерц в ходе выступления в Бундестаге.

    Коалиция Мерца согласовала изменения в пенсионной, налоговой и медицинской сферах, чтобы снизить расходы работников. В частности, планируется повысить пенсионный возраст и урезать часть медицинских льгот. Однако эти меры вызвали недовольство: почти две трети немцев выступают против привязки выхода на пенсию к продолжительности жизни.

    Особую критику вызвали планы усложнить получение больничных листов. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла обвинил канцлера в отсутствии эмпатии и некомпетентности. Представители бизнеса считают предложенные реформы недостаточными для экономического роста, а оппозиция назвала обещанные налоговые послабления «обманчивой упаковкой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц отказался уходить в отставку на фоне падения рейтинга одобрения до 16%.

    Во время поездки по стране политик столкнулся с гневом недовольных ростом цен избирателей.

    В начале июля делегаты федерального съезда переизбрали Алис Вайдель на пост сопредседателя оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».

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    9 июля 2026, 17:12 • Новости дня
    Руководство автоконцерна Volkswagen решило сократить до 120 тыс. рабочих мест

    На Volkswagen решили сократить до 120 тыс. рабочих мест

    Руководство автоконцерна Volkswagen решило сократить до 120 тыс. рабочих мест
    @ IMAGO/Darius Simka/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен масштабно оптимизировать штат, уволив десятки тысяч работников на фоне тяжелого кризиса в промышленности Германии, пишут местные СМИ.

    Внутренние документы автоконцерна Volkswagen указывают на подготовку к масштабным увольнениям, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild. Новые меры экономии предполагают уменьшение численности персонала примерно на 55-70 тыс. человек. При этом ранее согласованный с производственным советом план уже включал ликвидацию 50 тыс. позиций.

    Журнал Der Spiegel ранее отмечал, что руководство обсуждает закрытие сразу четырех заводов на территории Германии. На этих предприятиях трудятся около 40 тыс. специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня немецкий журнал Manager Magazin сообщил о планах автогиганта уволить до 100 тыс. сотрудников по всему миру.

    Ранее генеральный директор концерна Оливер Блюме подтвердил намерение сократить 50 тыс. рабочих мест к 2030 году. А глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил создать специальную рабочую группу для спасения автомобильной промышленности Германии.

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    9 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    В Германии очистили от граффити мемориальную плиту Пушкину

    В немецкой Йене устранили граффити на мемориальной плите Пушкину

    В Германии очистили от граффити мемориальную плиту Пушкину
    @ Stadtverwaltung Jena/t.me/RusEmbDeu

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Неизвестные вандалы в Германии нанесли надписи на памятный знак русскому поэту Александру Пушкину накануне празднования Дня русского языка, однако последствия инцидента удалось оперативно ликвидировать.

    «В преддверии Дня русского языка, который традиционно отмечается 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, сотрудники посольства посетили город Йену… и возложили цветы к памятнику великому русскому поэту. К сожалению, на мемориальной плите дипломатами были обнаружены нанесенные неизвестными вандалами граффити и надписи», – сообщается в Telegram-канале дипмиссии

    Представители России обратили внимание местной администрации на факт осквернения мемориала. Городские власти быстро привели памятник в изначальный вид, за что получили благодарность от посольства. Дипломаты решительно осудили любые подобные проявления неуважения к объектам истории и культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля неизвестные злоумышленники похитили бронзовый монумент Пушкину в немецком городе Хемер.

    Полиция Германии исключила политические мотивы в действиях преступников. А официальный представитель МИД Мария Захарова назвала кражу памятника проявлением бескультурья.

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    9 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    @ Carsten Koall/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Reuters сообщило о гибели более пяти тысяч немцев из-за рекордной жары, в целом с начала года экстремальные температуры стали причиной гибели множества людей в Европе, при этом большинство жертв составили пожилые женщины.

    В Германии с начала года зафиксировано около 5,12 тыс. смертей, связанных с аномально высокой температурой воздуха, сообщает Reuters. Основная часть трагических случаев пришлась на конец июня, когда средненедельные показатели превышали плюс 20 градусов Цельсия.

    По данным управления по вопросам общественного здравоохранения, около 4,27 тыс. умерших – люди в возрасте 75 лет и старше. Женщин среди жертв оказалось больше, чем мужчин, что объясняется их высокой долей среди очень пожилого населения.

    Программа Европейского союза для наблюдения за Землей Copernicus отметила, что в Западной Европе прошел самый жаркий июнь за всю историю наблюдений со средней температурой 20,74 градуса. Во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах с 20 по 28 июня скончались более 4,7 тыс. человек. Метеорологи связывают потепление с началом рекордного Эль-Ниньо в Тихом океане, которое также привело к масштабным лесным пожарам в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Германии заявили об огромном экономическом ущербе из-за аномально высоких температур.

    До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о гибели более тысячи европейцев за одну неделю. Также сообщалось, что в июне из-за рекордного зноя в Испании скончались порядка 900 человек.

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    8 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    @ t.me/dzdmos

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пациентка столичного медицинского учреждения произвела на свет крупного мальчика, который стал уже девятым сыном в большой семье.

    Медицинские специалисты клинической больницы №29 имени Баумана помогли пациентке стать матерью в 16-й раз, передают РИА «Новости». В столичном департаменте здравоохранения отметили высокий профессионализм врачей, принимавших участие в этом событии.

    «Пациентка вновь доверила один из самых важных моментов своей жизни команде столичных врачей роддома ГКБ №29. В семье появился девятый сын, а также уже подрастают семь дочек», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Процесс появления малыша на свет прошел благополучно под строгим контролем экспертов. Новорожденный мальчик родился абсолютно здоровым: его вес составил 4,2 килограмма при росте 56 сантиметров. В настоящее время мать и младенец чувствуют себя отлично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня шестидесятитрехлетняя жительница Баку родила первенца.

    Ранее сообщалось, что тридцатишестилетняя пациентка екатеринбургской больницы стала матерью в тринадцатый раз.

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    7 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Российские пловцы дважды за день установили юниорский рекорд на ЧЕ

    Российские пловцы дважды за день установили юниорский рекорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Команда молодых спортсменов продемонстрировала выдающийся результат на первенстве в Германии, проплыв дистанцию вольным стилем с лучшим временем в истории.

    На проходящем в Мюнхене первенстве Европы национальная сборная России произвела фурор, показав феноменальное время в эстафете 4х100 метров, передает ТАСС.

     Богдан Торопкин, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков в финальном заплыве преодолели дистанцию за 3 минуты и 12,75 секунды.

    Еще на этапе квалификации россияне зафиксировали результат в 3 минуты и 14,72 секунды, что уже являлось мировым достижением среди юниоров.

    Юниорские соревнования в Мюнхене продолжаются. Турнир лучших молодых спортсменов завершится 12 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские прыгуны в воду в июне выиграли командный турнир на юниорском ЧЕ. Россиянка Кувшинова завоевала золото на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду.


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    7 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Немецкая оппозиция обвинила правительство ФРГ в разжигании украинского конфликта

    Немецкая оппозиция обвинила Мерца в разжигании украинского конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер партии АдГ обвинил канцлера Германии в эскалации конфликта на Украине, он отметил, что Берлин не предпринимает реальных шагов для мирного урегулирования кризиса, предпочитая провоцировать дальнейшее обострение отношений с Москвой и накачивать Киев оружием.

    Руководство Германии отказывается от попыток завершить противостояние и лишь усугубляет положение провокационными заявлениями, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Он подверг жесткой критике действия властей.

    «Я не вижу никаких усилий со стороны этого федерального правительства, направленных на то, чтобы наконец положить конец этому конфликту на Украине, в котором мы сейчас участвуем уже не только деньгами», – подчеркнул политик, передает РИА «Новости». .

    По словам лидера оппозиции, канцлеру Фридриху Мерцу следовало бы начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого немецкое руководство и представители Бундесвера продолжают нагнетать обстановку в Европе.

    Министра обороны Бориса Писториуса Крупалла и вовсе назвал «министром войны», указав на его стремление подготовить страну к открытому вооруженному столкновению. Накануне саммита НАТО в Анкаре глава АдГ также выступил категорически против выделения очередного многомиллиардного пакета военной помощи Киеву. Он выразил уверенность, что поставки вооружений лишь затягивают боевые действия, а попытки победить ядерную державу обернутся катастрофой для всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать возобновление дипломатических контактов с Москвой. Зимой глава немецкого правительства заявил о намерении добиться передачи замороженных российских активов Украине. До этого Берлин отменил ограничения на дальность применения поставляемого Киеву западного вооружения.

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    9 июля 2026, 01:34 • Новости дня
    Подросток с ножом и пистолетом ранил двух девочек в гимназии в Баварии

    Tекст: Антон Антонов

    В гимназии Welfen в баварском Шонгау 16-летний подросток напал на учащихся с ножом и пистолетом, ранив двух 13-летних девочек, сообщили немецкие СМИ и министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

    По данным управления полиции Верхней Баварии – Юг, в результате инцидента пострадали несколько человек. Правоохранители задержали подозреваемого, передает РИА «Новости».

    «Совершивший деяние произвел из огнестрельного оружия один выстрел, которым никого не ранил, после чего оружие дало сбой», – рассказал Добриндт.

    По словам министра, после осечки подросток достал нож и продолжил нападение.

    Газета Bild сообщила, что у нападавшего хорватское гражданство и что в последнее время он проживал у своих родителей. Агентство DPA передало со ссылкой на министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, что задержанный подросток ранее проходил лечение у психиатра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько человек пострадали в результате нападения в гимназии Welfen-Gymnasium в немецком Шонгау.

    В мае 2025 года конфликты между школьниками в Берлине и Ремшайде привели к двум поножовщинам за один день.

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    8 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    NYT: Немцы не любят американский Budweiser

    Американский бренд Budweiser предпринял третью попытку выйти на рынок Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Транснациональная корпорация AB InBev начала продавать американское пиво под маркой Anheuser-Busch Bud на немецких футбольных стадионах, пытаясь завоевать требовательную аудиторию после серии неудачных попыток.

    Американское пиво Budweiser в третий раз пытается закрепиться на сложном немецком рынке, пишет The New York Times.

    На матчах берлинского футбольного клуба «Герта» местное пиво Beck's заменили на американский лагер, который из-за юридических ограничений продается под названием Anheuser-Busch Bud.

    «Германия – это, пожалуй, самый сложный пивной рынок в мире», – заявил Оливер Лемке, владелец пивоварни и сети ресторанов в Берлине. Он отметил, что немцы привыкли к своим сортам и не ценят другие стили.

    Компания AB InBev, владеющая брендом с 2008 года, называет этот шаг возвращением к корням. Основатели бренда Эберхард Анхойзер и Адольфус Буш родились в Германии, эмигрировали в США и в 1876 году начали варить лагер. Две предыдущие попытки выйти на немецкий рынок провалились из-за низких продаж и споров об авторских правах с чешской Budejovicky Budvar.

    Потребление пива в Германии падает: в прошлом году оно снизилось на 6%, а в этом – уже на 9%. Однако сегмент импортного пива демонстрирует небольшой рост. Вслед за «Гертой» спонсорские соглашения с брендом заключили клубы «Байер» и «Вольфсбург», но в обычных магазинах это пиво найти по-прежнему трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем продаж пива в Германии впервые упал ниже 8 млрд литров. Эксперты спрогнозировали волну банкротств среди местных пивоваренных предприятий из-за резкого падения спроса.

    Старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters подала заявление о финансовом крахе на фоне высоких издержек.

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    9 июля 2026, 13:49 • Новости дня
    Германия собралась ввести газовый сбор для потребителей

    Власти Германии собрались ввести газовый сбор для потребителей на случай кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии планируют ввести дополнительный сбор в счета за электроэнергию для финансирования стратегического запаса природного газа на случай кризиса.

    Правительство Германии предложило добавить наценку к счетам потребителей за электроэнергию, чтобы профинансировать создание стратегического резерва природного газа, передает Bloomberg.

    Дополнительная финансовая нагрузка составит от 0,29 до 0,36 евро за мегаватт-час. Для обычного частного дома это будет означать увеличение расходов на сумму от 3,77 до 7,20 евро в год. Крупные промышленные предприятия могут столкнуться с расходами в миллионы евро.

    Обсуждение создания экстренного газового запаса активизировалось на фоне войны в Иране, которая продемонстрировала уязвимость Европы к внезапным перебоям в поставках. План правительства предусматривает создание буфера объемом около 24 тераватт-часов, что составляет 10% от общей емкости хранилищ страны. Этого хватит для обеспечения домохозяйств и бизнеса на две недели обычной зимы в случае полного прекращения импорта.

    Затраты на создание резерва оцениваются в 1,5 млрд евро. Новый сбор может столкнуться с недовольством, так как в этом году Германия уже отменила аналогичную наценку, которая была в десять раз выше. Аукционы для экстренных площадок будут организованы компанией Trading Hub Europe. Проект закона планируется представить летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне закачка топлива в европейские подземные хранилища снизилась до минимальных за пять лет показателей.

    Из-за кризиса вокруг Ормузского пролива Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения резервуаров до 80%.

    Еще весной швейцарские журналисты предупреждали о риске пустых газохранилищ в Германии к началу отопительного сезона.

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    8 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    Германия заявила о прогрессе в покупке американских ракет Tomahawk

    Германия сообщила о продвижении переговоров с США по закупке ракет Tomahawk

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждение сделки между ФРГ и США по крылатым ракетам Tomahawk сдвинулось с мертвой точки для устранения серьезных стратегических уязвимостей, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Борис Писториус подтвердил активный диалог с Вашингтоном о поставках крылатых ракет, передает ТАСС. «По этому вопросу есть продвижение, но пока нет результатов», – отметил глава ведомства.

    Политик выразил оптимизм относительно итогов обсуждения. Он подчеркнул, что комплексы Tomahawk помогут ликвидировать серьезный пробел в стратегии сдерживания. Кроме того, министр прокомментировал слухи о сокращении американского военного присутствия в Европе.

    Писториус пояснил, что планы по выводу войск не конкретизированы, а значительная часть вооружений вообще не находится на европейской территории. Ранее издание Financial Times писало о попытках Берлина уговорить администрацию Дональда Трампа продать дальнобойные системы и пусковые установки Typhon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии возобновили попытки закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

    Пентагон опасался поставлять это вооружение Берлину из-за возможной реакции России.

    До этого администрация США планировала отменить решение о размещении батальона с такими ракетами на немецкой территории.

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    9 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперты зафиксировали лишний вес у большинства жителей России

    ВЦИОМ: Более 60% россиян имеют индекс массы тела выше нормы

    Tекст: Денис Тельманов

    Шесть из десяти жителей страны столкнулись с избыточной массой тела, при этом более половины опрошенных уже пытаются похудеть.

    Около 61% граждан имеют индекс массы тела выше нормы, передает РИА «Новости». У 34% из них зафиксировано предожирение, а 18% столкнулись с ожирением первой степени. При этом 35% респондентов измеряют вес не реже одного раза в неделю.

    Чаще всего люди встают на весы из любопытства, ради контроля здоровья или для похудения. В настоящее время 58% россиян активно снижают вес либо планируют начать этот процесс. Однако 72% опрошенных за последние три года не получали от врачей замечаний о влиянии полноты на самочувствие.

    Главной преградой на пути к стройности становится нежелание отказываться от любимых продуктов, об этом заявили 53% респондентов. Также многим мешают стресс и сложности с переходом на правильное питание. Самыми эффективными способами похудения 68% граждан назвали диету, а 60% выбрали спорт.

    Всероссийский опрос проводился в начале июля среди 2031 человека в возрасте старше 18 лет. Погрешность результатов не превышает 2,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минздраве сообщили о наличии ожирения у каждого третьего жителя России.

    Профессор Первого МГМУ имени Сеченова Валентин Фадеев спрогнозировал рост доли страдающих этим заболеванием граждан до трети населения к 2034 году.

    Представитель Минздрава Иван Деев оценил экономический ущерб от лишнего веса россиян в 4% от ВВП страны.

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