NZZ сообщил о риске пустых газохранилищ в Германии зимой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заполнение газохранилищ в Германии к следующему отопительному сезону оказалось под угрозой из-за роста цен на газ, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

В настоящее время немецкие газовые хранилища заполнены примерно на одну пятую, а к началу ноября уровень запасов должен достичь 80% согласно закону, принятому бундестагом в 2022 году. NZZ отмечает, что пополнение газовых запасов может оказаться слишком дорогим и сложным. «Война с Ираном серьезно ограничила мировые поставки газа.

Ормузский пролив, через который транспортируется четверть мирового объема сжиженного природного газа, фактически закрыт. В Катаре уничтожено 17% производственных мощностей по СПГ», – пишет издание. Из-за роста цен на энергоресурсы в Европе биржевые котировки газа поднялись на 5%, почти достигнув 600 долларов за тысячу кубометров. В марте средние цены выросли на 59% по сравнению с февралем и впервые с февраля 2023 года превысили этот уровень. Конкуренция между европейскими и азиатскими странами за СПГ усилилась, так как государства Азии переориентировались на другие рынки из-за перебоев с газом из Персидского залива.

Законодательные нормы Германии, по мнению экспертов, затрудняют оперативное заполнение хранилищ, так как стимулируют спекулятивный спрос на газ уже летом. При этом разница между летними и зимними ценами на газ не покрывает расходы трейдеров на хранение.

Управляющий директор INES Себастьян Хайнерманн подчеркнул: «Если разница останется такой низкой, без дополнительных политических мер будет сложно достичь установленных законом уровней заполнения». В министерстве экономики Германии утверждают, что газоснабжение страны гарантировано, а основная закачка газа стартует в мае-июне.

Ведомство считает, что вмешательство правительства в текущей ситуации не требуется. Однако Хайнерманн предупредил, что бронирование мощностей не гарантирует фактическое заполнение хранилищ, и назвал ситуацию рискованной. Если хранилища останутся пустыми, власти будут вынуждены обязать Trading Hub Europe GmbH принудительно закупать газ, что приведет к серьезным расходам для бюджета страны.

