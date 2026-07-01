  • Новость часаМосква заверила в решительном ответе в случае нападения Украины на Белоруссию
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    На Украине испугались потери помощи Европы после взрыва в Монако
    Аномальная жара в Испании унесла жизни 900 человек
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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    20 комментариев
    1 июля 2026, 09:33 • Новости дня

    Аномальная жара в Испании унесла жизни 900 человек

    Экстремальная жара в Испании привела к гибели около 900 человек в июне

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного июньского зноя в Испании скончались порядка 900 человек, что сделало прошедший месяц вторым по числу жертв высоких температур за время наблюдений.

    Предварительные данные системы мониторинга смертности подтверждают губительное влияние погоды, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    Средняя температура на материковой части страны достигла 23,2 градуса. Прошедший месяц оказался вторым самым теплым за историю метеорологических наблюдений с 1961 года.

    Рекордным по уровню тепла остается первый летний месяц 2025 года с показателем 23,6 градуса. При этом по числу жертв жары минувший июнь уступил лишь 2017 году. Девять лет назад от экстремальных погодных условий погибли 1000 человек.

    В настоящее время метеорологи вновь объявили погодное предупреждение. В нескольких регионах государства ожидается повышение температуры более чем до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае от аномальной жары в Испании погиб 101 человек. За последнюю неделю июня из-за высоких температур в Европе скончались более 1,3 тыс. жителей.

    Во Франции экстремальные погодные условия спровоцировали резкий скачок смертности среди пожилых людей.

    30 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ

    Le Figaro: Следствие подозревает СБУ в покушении на бизнесмена Ермолаева в Монако

    В организации теракта в Монако французские следователи подозревают СБУ
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной версией расследования покушения на предпринимателя Владимира Ермолаева в Монако стало участие украинских спецслужб, пишет газета Le Figaro.

    По информации Le Figaro, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента с бизнесменом, передает ТАСС.

    «По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ», – отмечает французское издание.

    Журналисты напоминают, что ранее предприниматель принял решение отказаться от украинского гражданства, после чего Киев ввел против него персональные санкции. По информации прессы, произошедший взрыв расценивается следователями скорее как сигнал устрашения, а не реальная попытка физического устранения коммерсанта.

    Ранее князь Альбер II осудил первый в истории Монако террористический акт. Украинский блогер Анатолий Шарий отметил причастность киевских властей к попытке устранения бизнесмена.

    Политолог Владимир Корнилов назвал инцидент началом противостояния украинского олигархата на территории Европы.

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    30 июня 2026, 15:34 • Новости дня
    Германия потребовала урезать общеевропейский бюджет

    Германия потребовала урезать бюджет ЕС на 400 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин настаивает на уменьшении общеевропейского бюджета на 400 млрд евро, считая предложенный Брюсселем план на 2028–2034 годы финансово неподъемным.

    Германия настаивает на снижении общеевропейского бюджета на период с 2028 по 2034 год на 400 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ. «Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы», – говорится в сообщении, пишут РИА «Новости».

    Немецкие власти называют предложенный двухтриллионный бюджет «неподъемным». Германия, являющаяся крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, подчеркивает, что проект на 2028–2034 годы значительно превышает действующий финансовый план на 2021–2027 годы объемом 1,3 трлн евро.

    Агентство уточняет, что даже при сокращении на 400 млрд евро запланированный бюджет все равно превысит нынешний на 27%. В этом случае ежегодные взносы ФРГ в общий бюджет Евросоюза могут превысить 50 млрд евро. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее называл обсуждаемый в ЕС бюджет слишком большим и призывал лидеров стран выдвинуть новое предложение и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики отложили принятие финансового плана ЕС на 2028–2034 годы из-за разногласий между странами-донорами и получателями.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости фундаментальной модернизации бюджета ЕС для усиления военного и экономического потенциала Европы.

    До этого власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета ЕС до 2 трлн евро.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Euroclear решил подать иск в Бельгии против решения суда России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский депозитарий Euroclear подает иск в суд Бельгии против Центробанка РФ, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам, пишет издание Echo.

    Финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены вердикта по замороженным средствам, передает РИА «Новости».

    Ранее московский арбитраж полностью удовлетворил требования российского регулятора. Суд постановил взыскать с ответчика компенсацию в семи валютах на общую сумму около 200 млрд евро.

    В конце мая инстанция обратила постановление к немедленному исполнению. Уже второго июня Банк России получил соответствующий исполнительный лист.

    «Euroclear подает иск против Центрального банка России. Финансовая организация надеется добиться в Бельгии решения, которое позволит оспорить вынесенное против нее судебное решение в России», – отмечается в материалах зарубежной прессы.

    Основной объем заблокированных в 2022 году европейскими властями резервов находится на счетах этого депозитария. Заявленная сумма требований включает оценку упущенной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже инстанция удовлетворила заявление российского регулятора о немедленном исполнении данного судебного решения.

    В середине июня суд отказал бельгийскому банку в приостановке принудительного взыскания этих убытков.

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    30 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе резко пошли вверх

    Стоимость европейского газа увеличилась почти до 514 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки энергоресурсов продемонстрировали рост более чем на 2%, вплотную приблизившись к отметке в 514 долларов за тыс. кубических метров.

    В ходе торгов во вторник стоимость энергоносителей на лондонской бирже ICE пошла вверх, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открылись небольшим снижением, однако к середине дня показатель прибавил 2,2%. Базовая расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 502 доллара за тыс. кубометров.

    Резкие колебания стоимости наблюдаются с весны из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальных значений показатель достигал в марте. Тогда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Произошло повреждение двух из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    На фоне этих событий котировки достигали 853 долларов за тыс. кубометров. При этом абсолютный исторический рекорд стоимости энергоресурсов на европейских площадках был зафиксирован весной 2022 года, когда цена взлетела до 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник котировки газовых фьючерсов опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее стоимость топлива на европейских биржах поднялась выше 504 долларов.

    В начале июня биржевые цены газа в Европе превысили 600 долларов за тысячу кубометров.

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    30 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Ученые сообщили о резком и опасном усилении солнечной активности

    В ИКИ РАН предупредили о мощнейших вспышках на Солнце в ближайшее время

    Tекст: Мария Иванова

    На звезде зафиксировали 17 вспышек за сутки, а направленная на Землю гигантская группа пятен накопила энергию для взрывов высшего балла.

    Солнечная активность резко возросла, за минувшие сутки на звезде произошли 17 вспышек, в том числе две сильного уровня М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале. Днем ранее было зафиксировано восемь подобных событий, а за день до этого – пять.

    Сейчас крупнейшая в текущем году группа пятен направлена точно на Землю. Ученые отмечают, что отсутствие вспышек высшего класса X в этой области выглядит парадоксом. «Взрывы высшего балла могут начаться сейчас в любое время», – подчеркнули специалисты.

    Снимки из космоса показывают, что две кажущиеся изолированными группы пятен образуют единую сложную магнитную структуру на уровне короны. Они активно обмениваются энергией через линии магнитного поля. Такой конгломерат способен накопить энергию для исключительно мощного взрыва, предупреждают астрономы.

    Математическое моделирование в данном случае практически бессильно. Девять десятых этого магнитного образования скрыто под поверхностью Солнца, поэтому развитие ситуации может пойти по любому сценарию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне астрономы зафиксировали разрушение гигантского пятна в центре звезды.

    Днем ранее выходящая с обратной стороны Солнца группа 4478 достигла максимального размера за текущий год.

    До этого ученые предупредили о выходе огромного скопления темных зон на линию Земли.

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    30 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Еврокомиссия урезала дроновый транш Киеву до 3,9 млрд евро

    ЕК выделила Киеву на дроны 3,9 млрд евро вместо обещанных 5,9 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев получит на закупку передовых беспилотников 3,9 млрд евро, хотя изначально размер первого европейского транша должен был составить 5,9 млрд.

    О решении Еврокомиссии объявили в Брюсселе 30 июня, передает ТАСС. Киев получил первый транш на закупку беспилотников в размере 3,9 млрд евро из программы объемом 90 млрд евро, хотя ранее ему обещали 5,9 млрд евро.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России): «Сегодня мы предоставляем первый транш в 3,9 млрд евро на продвинутые беспилотные технологии Украине». Она подчеркнула, что оставшиеся деньги последуют позже.

    До этого Еврокомиссия планировала направить Киеву первый платеж на беспилотники в объеме 5,9 млрд евро до конца июня, однако фактический размер транша оказался ниже изначально названной суммы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за доработки механизма контроля этих средств.

    Еврокомиссия направляет Киеву первую часть транша в 3,2 млрд евро из нового кредита общим объемом 90 млрд евро.

    Европейский союз планирует перевести Киеву 9,1 млрд евро из программы на 90 млрд евро, из которых 5,9 млрд евро предназначены для военных нужд и закупки беспилотников.

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    30 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    Совет ЕЭК продлил на год нулевые пошлины на некоторые виды топлива

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евразийская экономическая комиссия продлила на год действие нулевых ввозных пошлин на бензин, дизель, авиационное и судовое топливо, а также другие газойли.

    В сообщении поясняется: «Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении срока действия нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного топлива, авиационного топлива, судового топлива, а также прочих газойлей», передает ТАСС.

    Одним решением были также установлены нулевые пошлины на присадки к автомобильным бензинам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Евразийской экономической комиссии временно обнулил ввозные пошлины на бензин, дизельное, судовое и авиационное топливо до 30 июня 2026 года.

    Правительство России обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года для стабилизации внутреннего топливного рынка.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России импортировать нефтепродукты ради снижения ажиотажного спроса и стабилизации рынка.

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    1 июля 2026, 08:49 • Новости дня
    Захарова сравнила кондиционер фон дер Ляйен с опахалом сюзерена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на сохранившуюся в Еврокомиссии колониальную логику в связи с тем, что во время сильной жары в здании Еврокомиссии кондиционеры работают только на этаже ее главы Урсулы фон дер Ляйен: это напоминает сюзерена, которого обмахивали опахалами.

    Официальный представитель МИД  Мария Захарова обратила внимание на ситуацию с охлаждением воздуха в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе, передает радио Sputnik.

    По ее словам, сохранение комфортных условий только для руководства демонстрирует укоренившуюся колониальную логику европейских чиновников.

    «Для них это нормально: чтобы оно там сидело, понимаете, где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его опахалами, понимаете, со всех сторон обдувало, причем делалось бы это людьми, не похожими на главное, это самое западное лицо. Почему? Чтобы еще больше подчеркивать, что оно, это западное лицо, восседающее, оно исключительное», – заявила Захарова.

    Ранее стало известно, что из-за сильной жары в здании Еврокомиссии отключили кондиционеры с первого по седьмой этажи. При этом ограничение не коснулось 13-го этажа, где работает Урсула фон дер Ляйен, и верхних этажей, занимаемых еврокомиссарами. Сотрудники ведомства назвали происходящее «феодализмом» и «позором».

    Дипломат добавила, что в европейском обществе исторически закрепилось разделение на «рабов и хозяев». Она отметила, что руководство Еврокомиссии продолжает жить в парадигме средневекового сюзерена и вассалов, которые вынуждены экономить, в то время как элита сидит с вентиляторами в своих башнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал частичное отключение кондиционеров в штаб-квартире Еврокомиссии.

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    30 июня 2026, 14:02 • Новости дня
    Еврокомиссия опровергла полный запрет шенгенских виз россиянам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия дала понять, что обсуждаемый в СМИ полный запрет на визы россиянам не рассматривался, а вместо него готовятся точечные ограничения, заявил заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

    В Брюсселе пояснили, что сообщения о полном прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России не отражают реальных планов Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил: «Мы подготовим целевые ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса».

    Ламмерт напомнил, что еще в 2022 году ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией и рекомендовал странам союза уделять приоритетное внимание вопросам безопасности при рассмотрении заявлений россиян.

    По его словам, в ноябре 2025 года Евросоюз ввел дополнительные ограничения, после чего многократные шенгенские визы гражданам России в принципе больше не выдаются. Новые меры, которые готовятся сейчас, также будут носить целевой характер и станут частью обновленного визового кодекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минэкономразвития России допустили риск полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам после запрета на оформление мультивиз.

    Еврокомиссия совместно со странами ЕС обсуждала новые ограничения для граждан России при оформлении шенгенских виз.

    Позднее Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз и оставила возможность получать только однократные въездные разрешения.

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    1 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Ученые: Мощнейшая вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю

    ИКИ РАН сообщил о мощнейшей солнечной вспышке и грядущей магнитной буре

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X, которая спровоцирует ощутимый удар по магнитному полю Земли.

    Вспышка высочайшего класса была зафиксирована незадолго до полуночи 30 июня, ее балл достиг отметки Х1.1, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Максимум явления пришелся на 23.50 по московскому времени.

    Хотя событие относится к высшей категории, оно считается умеренным по силе. Измеренный балл X1.1 лишь на 10% превышает нижнюю границу этого класса. Специалисты отмечают, что взрыв произошел не в крупнейшей области 4478, а в соседнем активном центре 4479. Эта группа пятен меньшего размера первой не выдержала гигантских объемов энергии, генерируемых напротив Земли.

    Несмотря на умеренность взрыва, удар по планете будет довольно ощутимым из-за расположения активных центров почти точно на линии Солнце–Земля. Радиационных штормов высшего уровня не ожидается, однако сильные магнитные бури категории G3 неизбежны.

    По данным моделирования, фронт от вспышки достигнет Земли 2 июля в период с 21 до 24 часов по московскому времени. Ожидаемая буря станет самой сильной с марта этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ученые предупредили о риске взрывов высшего балла на Солнце.

    В начале июня специалисты спрогнозировали сильную геомагнитную бурю. Предыдущее подобное явление завершилось по мягкому сценарию.

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    1 июля 2026, 06:20 • Новости дня
    Метеорологи спрогнозировали в Москве приход жаркой погоды

    Гидрометцентр: Москвичей ожидает сухая и солнечная погода

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В середине недели жителей столичного региона ожидает сухая и солнечная погода с повышением температуры воздуха до 30 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр.

    Днем в столице столбики термометров покажут от 28 до 30 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Ожидается небольшая облачность при полном отсутствии осадков. В ночь на четверг воздух может остыть до 13 градусов.

    Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье дневная температура будет варьироваться от 25 до 30 градусов, а ночью похолодает до 10 градусов.

    Из-за установившегося зноя в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение для жителей столичного региона будет действовать до 18.00 мск 2 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары.

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    1 июля 2026, 07:16 • Новости дня
    Средняя стоимость газа в Европе выросла на 11% за полгода

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Цена на голубое топливо на европейском рынке в первой половине года увеличилась до 515 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    По итогам января – июня средняя цена газа в Европе выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС.

    Подорожание обусловлено напряженностью на Ближнем Востоке и необходимостью раннего заполнения газовых хранилищ перед зимним сезоном.

    Зафиксированный показатель оказался на 35% выше значений второй половины прошлого года. В июне стоимость энергоносителя превысила средние котировки июня 2025 года на 22%, несмотря на снижение на 6% по отношению к маю.

    В конце весны, 29 мая, газовые фьючерсы торговались на уровне около 554 долларов за 1 тыс. куб. м. К 30 июня торги завершились на отметке примерно 510 долларов, что на 8% ниже показателей конца предыдущего месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов за 1 тыс. кубометров. К середине месяца стоимость июльских фьючерсов достигла отметки в 512 долларов. В конце июня котировки на утренних торгах составили около 488 долларов.

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    1 июля 2026, 09:04 • Новости дня
    Авиакомпании призвали отменить проверки в ЕС из-за задержек рейсов

    Авиакомпании призвали Еврокомиссию приостановить проверки на границах летом

    Tекст: Мария Иванова

    Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить пограничный контроль для пассажиров в периоды пиковых нагрузок из-за риска массовых задержек рейсов.

    Ассоциации европейских аэропортов и авиакомпаний обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно приостановить проверки в рамках системы въезда-выезда, сообщает газета Financial Times. Письмо подписали ACI Europe, Airlines for Europe и Международная ассоциация воздушного транспорта.

    Авторы обращения предупреждают, что в разгар летнего туристического сезона новые правила могут спровоцировать существенное увеличение очередей на границах и задержки рейсов. В связи с этим представители отрасли предлагают разрешить аэропортам полностью останавливать проверки в июле и августе, если количество пассажиров превысит пропускную способность пограничной инфраструктуры, отмечает ТАСС.

    Новые правила требуют от граждан стран, не входящих в Евросоюз, проходить регистрацию с предоставлением отпечатков пальцев и фотографий. В ряде аэропортов путешественники уже сталкиваются с многочасовым ожиданием, а некоторые самолеты вынуждены отправляться полупустыми из-за того, что люди не успевают пройти контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внедрение автоматической системы контроля въезда в Шенгенскую зону спровоцировало многочасовые очереди в европейских аэропортах.

    Полный запуск нового цифрового биометрического механизма на всех внешних границах ожидался к 10 апреля.

    Ассоциация туроператоров России предупредила отечественных туристов о возможных трудностях с последующим оформлением виз из-за отсутствия физических штампов в паспортах.

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    1 июля 2026, 09:24 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались около 516 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе закрепились вблизи 516 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость августовских газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE держится около отметки 516 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки природного газа в европейских странах демонстрируют стабильность, оставаясь на уровне 516 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Торги по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF открылись с небольшим ростом в 0,7%, достигнув 516 долларов.

    К девяти утра по московскому времени показатель составил 515,6 доллара, что на 0,6% выше расчетной цены предыдущего дня. Весной на рынке наблюдалась значительная волатильность: в марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены взлетели почти на 60%, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. В апреле стоимость скорректировалась вниз на 14%.

    Максимальная цена за период конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Это произошло после заявления главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении производственных линий в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стоимость июльских фьючерсов на европейском газовом рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    Спустя несколько дней котировки голубого топлива продемонстрировали умеренный рост.

    В середине прошлого месяца цена ближайших контрактов по индексу TTF приблизилась к отметке 512 долларов.

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    1 июля 2026, 10:19 • Новости дня
    Ученые сообщили о рекордном нагреве Мирового океана

    Температура поверхности Мирового океана в июне достигла исторического максимума

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя температура поверхности Мирового океана в начале лета достигла беспрецедентных 20,98 градуса по Цельсию, обновив предыдущий рекорд двухлетней давности.

    Глобальный показатель нагрева воды побил исторический максимум, передает ТАСС со ссылкой на европейскую службу мониторинга Copernicus Marine. Предыдущий рекорд для первого летнего месяца был установлен в 2024 году, когда температура составила 20,89 градуса.

    Специалисты объясняют такой рост показателей совокупным влиянием глобального потепления и климатического феномена Эль-Ниньо. «Учитывая такие показатели температуры океана и приближающееся явление Эль-Ниньо, в ближайшие месяцы мы, вероятно, станем свидетелями новых рекордов», – отметил директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо.

    Исследователи также добавили, что первая половина 2026 года стала вторым самым теплым периодом за всю историю метеорологических наблюдений. Этот показатель уступает лишь аналогичному периоду 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной синоптики предупредили о скором формировании мощнейшего за десятилетие явления Эль-Ниньо.

    В конце июня беспрецедентный зной охватил европейские страны на фоне глобального потепления.

    В прошлом году ученые зафиксировали рекордную продолжительность периодов сильной жары на поверхности океана.

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