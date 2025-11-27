Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.0 комментариев
Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о введении программы добровольной военной службы для молодых граждан начиная со следующего лета.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы для молодежи, передает РИА «Новости».
Макрон уточнил, что новая национальная служба не станет всеобщей, но призвана заинтересовать все молодое поколение страны.
Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х. Макрон подчеркнул, что программа будет реализовываться постепенно, начиная с лета следующего года.
Ранее немецкие политические партии достигли предварительного согласия по ключевым положениям законопроекта о реформе военной службы. По данным прессы, они решили обязать всех мужчин определенного возраста проходить медицинское освидетельствование.