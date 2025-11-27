  • Новость часаПольша: Закрытие консульства в Иркутске соответствует принцу взаимности, но лишено оснований
    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон
    Прибалтике потребовалась экономическая помощь из-за евросанкций против России
    Россия объявила о закрытии генконсульства Польши в Иркутске
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    Совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 14:42 • Новости дня

    Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи Франции

    Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о введении программы добровольной военной службы для молодых граждан начиная со следующего лета.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении добровольной военной службы для молодежи, передает РИА «Новости».

    Макрон уточнил, что новая национальная служба не станет всеобщей, но призвана заинтересовать все молодое поколение страны.

    Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети Х. Макрон подчеркнул, что программа будет реализовываться постепенно, начиная с лета следующего года.

    Ранее немецкие политические партии достигли предварительного согласия по ключевым положениям законопроекта о реформе военной службы. По данным прессы, они решили обязать всех мужчин определенного возраста проходить медицинское освидетельствование.


    25 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах по Украине не связаны с мирным урегулированием, это «просто мечты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, заявления Макрона по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию единственной проблемой для Украины и обвинив Москву в стратегической конфронтации с Европой. Французский президент, по его словам, заявил о намерении направить войска в район Киева и Одессы после достижения урегулирования. Министр назвал подобную риторику далекими от мира фантазиями.

    Кроме того, Лавров отметил, что в странах Европы все чаще задаются вопросом о будущем региона, поскольку Украина, по его выражению, «не на веки».

    «Некоторые европейцы начинают задумываться о том, а что дальше? Украина – это не на веки. Мы – соседи, когда-то придется восстанавливать отношения», – отметил министр иностранных дел России.

    Ранее Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы вдали от линии фронта после завершения конфликта, в том числе в Киеве и Одессе.

    Лавров отметил, что Европа «провалилась по всем статьям» в действиях по Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования ситуации на Украине.

    26 ноября 2025, 10:28 • Новости дня
    Захарова назвала «абракадаброй» заявления Макрона о российских активах
    Захарова назвала «абракадаброй» заявления Макрона о российских активах
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления президента Франции Эммануэля Макрона по замороженным российским активам «полной абракадаброй».

    Захарова заявила, что Макрон намеренно создает путаницу своими заявлениями по поводу замороженных российских активов, передает радио Sputnik.

    Дипломат считает, что Макрон сознательно приводит в повестку «абракадабру» относительно российской собственности.

    По словам Захаровой, Макрон заявил, что единственно европейцы имеют право распоряжаться российскими финансовыми средствами, находящимися на счетах в Европейском союзе, которые на данный момент захвачены. Она призвала задуматься над формулировкой этой позиции, назвав ее полной абракадаброй.

    Захарова отметила, что Макрон лично вносит неразбериху в общественную дискуссию вокруг судьбы российских активов за рубежом.

    Ранее Макрон заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран Евросоюза, поскольку замороженные активы и вопросы интеграции зависят от решений Европы.

    Между тем министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий защиты со стороны Европы.

    Участники «коалиции желающих» подтвердили намерение использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

    Захарова заявила, что европейские государства должны вернуть российские активы, чтобы избежать негативных последствий.

    Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Россия уже разработала предложения по ответным мерам на возможную конфискацию активов.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    25 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    Макрон заявил о стратегической конфронтации Европы и России

    Макрон: Европа находится в стратегической конфронтации с Россией

    Макрон заявил о стратегической конфронтации Европы и России
    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув «угрозу» со стороны Москвы,

    Макрон заявил, что Европа и Россия находятся в состоянии стратегической конфронтации, передает ТАСС.

    По словам Макрона, в последние годы противостояние вышло на новый уровень, от отметил, что Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами.

    Макрон вновь подчеркнул, что считает Россию главной угрозой для Европы. По его мнению, если европейские страны прекратят поддержку Украины, это будет расценено как проявление слабости. Президент Франции отметил необходимость показать, что Европа неуязвима перед лицом угроз.

    Власти Франции заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условия для возвращения России в формат G8 не сложились. Макрон подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран Евросоюза.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что европейские страны саботируют миротворческие усилия и готовятся к войне против России.

    Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    26 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» подчеркнула важность принятия решения о долгосрочном финансировании Киева, включая «полное использование замороженных российских активов», говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении по итогам видеоконференции «коалиции желающих» подчеркивается, что скорейшее принятие решения о долгосрочном финансировании Украины, в том числе «за счет полного использования замороженных российских активов», имеет решающее значение, передает ТАСС.

    Стармер заявил, что «нельзя прекращать поддержку Украины». «Великобритания готова сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки, используя замороженные активы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Украины за счет российских активов ключевой темой видеоконференции «коалиции желающих» с участием Марко Рубио. СМИ сообщали, что страны Евросоюза не достигли прогресса по вопросу конфискации российских активов.

    24 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Брижит Бардо госпитализировали во Франции

    Var-Matin: Брижит Бардо госпитализировали во Франции

    Брижит Бардо госпитализировали во Франции
    @ Gorassini Giancarlo/ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известная французская актриса Брижит Бардо была госпитализирована в Тулоне, сообщает со ссылкой на источник газета Var-Matin.

    Согласно информации Var-Matin, 91-летняя Бардо была доставлена в больницу «Сен-Жан» около десяти дней назад, передает ТАСС.

    Сообщается, что актриса до сих пор остается под наблюдением врачей.

    В мае Бардо выразила разочарование президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    В 2021 году суд во Франции оштрафовал Бардо за оскорбления охотников.

    25 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Лавров: СССР помог Франции избавиться от национального позора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Советский Союз и силы генерала Шарля де Голля совместно помогли Франции избавиться от национального позора.

    В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» министр отметил, что после капитуляции Парижа власти Франции сдали все позиции Адольфу Гитлеру и продолжили жить под оккупацией, «попивая кофе на Монмартре», передает ТАСС.

    «Мы же просто их [французов] освободили. Вместе с генералом Шарлем де Голлем и его Движением сопротивления помогли им избавиться от национального позора после того, как они сдали все позиции Адольфу Гитлеру и жили, так сказать, попивая кофе на Монмартре под оккупацией», – подчеркнул Лавров. Интервью было записано 21 ноября.

    Также Лавров прокомментировал заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы возможном начале войны между Россией и НАТО до 2029 года. Глава МИД выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, страны Запада морально готовят своих граждан к неизбежности конфликта. Он добавил, что во Франции происходит переналадка всей экономики на военные рельсы, гражданские отрасли работают на военно-промышленный комплекс, а даже система здравоохранения становится военизированной для будущих условий. «Нет ни одного доказательства того, что Россия собирается нападать на Францию», – подчеркнул Лавров.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила о подготовке Франции к конфронтации с Россией.

    Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявлял о необходимости полной готовности французских вооруженных сил к возможному военному столкновению в условиях роста международной напряженности.

    26 ноября 2025, 15:02 • Новости дня
    Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения

    Французская Safran передала Индии права на технологии двигателя новых истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французская компания Safran согласилась на передачу всех технологий Индии для создания двигателя собственного истребителя пятого поколения AMCA, пишут западные СМИ.

    Французская компания Safran согласилась на полную передачу технологий Индии для создания современного авиационного двигателя, который будет использоваться на отечественном истребителе пятого поколения AMCA, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Safran Оливье Андриеса.

    «По сути, мы совместно с Организацией оборонных исследований и разработок при Минобороны Индии разработаем новый двигатель в Индии. Это уникально, поскольку никто другой не делал подобного предложения», – подчеркнул Андриес в интервью изданию Economic Times.

    Ожидается, что официальный анонс о создании совместного предприятия между Safran и Исследовательским центром газовых турбин Индии будет сделан в ближайшее время. Стоимость масштабного проекта оценивается примерно в 7 млрд долларов, отмечают источники Economic Times.

    Сейчас в составе всех индийских истребителей используются двигатели иностранного производства, что существенно увеличивает их стоимость и затраты на обслуживание. Ранее Индия пыталась разработать собственный двигатель в рамках проекта Kaveri, однако это не удалось из-за недостаточной тяги мотора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Индия и Франция договорились о совместном производстве вооружения HAMMER для истребителей Rafale и Tejas.

    Ранее на авиашоу в Дубае произошло крушение индийского истребителя Tejas, в результате которого погиб пилот.

    ВВС Индии запустили эксплуатацию авиабазы в районе Ньом на границе с Китаем.

    25 ноября 2025, 13:23 • Новости дня
    Макрон допустил размещение сил «коалиции желающих» в Киеве и Одессе

    Макрон: Коалиция желающих после конфликта может разместить силы в Киеве и Одессе

    Макрон допустил размещение сил «коалиции желающих» в Киеве и Одессе
    @ Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах международной коалиции разместить после завершения конфликта свои силы вдали от линии фронта, в том числе в Киеве и Одессе, сообщает телеканал BFM.

    По словам Макрона, коалиция желающих может разместить свои силы на Украине после завершения конфликта, при этом базы резервных подразделений планируется создать в Киеве и Одессе, пишут «Ведомости».

    Французский лидер подчеркнул, что речь идет не о размещении на передовой, а на второй линии «для проведения обучения и операций по обеспечению безопасности, как мы это делаем в других странах». Он отметил, что коалиция придерживается принципа невмешательства в боевые действия.

    Макрон добавил, что авиационные силы коалиции могут располагаться в соседних государствах, чтобы минимизировать риски прямой эскалации. Он уточнил, что 25 ноября состоится совещание «коалиции желающих» в формате видеоконференции для обсуждения дальнейших шагов.

    По данным The Telegraph, ранее глава правительства Британии Кир Стармер предлагал пересмотреть стратегию по отношению к России и рассматривал создание миротворческих сил для поддержки возможного мирного соглашения. Такие идеи связаны с дискуссией о формах международного присутствия на Украине после войны.

    Власти России негативно относятся к подобным предложениям. Министр иностранных дел Сергей Лавров в сентябре заявлял, что любые миротворцы на Украине будут рассматриваться как оккупационные силы и станут законной целью для российских военных.

    Ранее Макрон заявлял о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине после прекращения огня.

    Британские власти утвердили план по вводу военного контингента для обучения, поддержки и патрулирования украинских сил, который предусматривает размещение в глубоком тылу.

    МИД России подчеркивал, что Москва не согласна с размещением на Украине контингентов стран НАТО, считая это крайне опасным сценарием.

    25 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров: Покупка 100 истребителей Rafale Украиной вне здравого смысла

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что объем обсуждаемой сделки между Киевом и Парижем по числу закупаемых Украиной истребителей явно выбивается из реальных рамок.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обсуждать предполагаемую сделку Украины по покупке 100 французских истребителей Rafale с точки зрения здравого смысла невозможно, передает ТАСС.

    В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» Лавров обратил внимание на необычно крупную цифру, фигурирующую в сделке, заявив, что речь идет о покупке до 100 истребителей Rafale. По его словам, тему «100» украинский президент использует не впервые и упомянул договор между Владимиром Зеленским и премьер-министром Британии Киром Стармером на 100 лет. Лавров также иронично заметил, что недавно было заявлено о расходовании еще 100 миллионов на взятки среди коррумпированных чиновников.

    Обсуждение сделки между Украиной и Францией не раз становилось предметом публичных заявлений западных и украинских источников, но деталей о ее реализации пока представлено не было.

    Ранее Лавров заявил, что планы президента Франции Эммануэля Макрона по Украине не имеют отношения к мирному урегулированию.

    Европейские страны провалили все попытки повлиять на кризис на Украине с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык, добавил Лавров.

    Напомним, Украина рассчитывает закупить 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T и ракеты «воздух – воздух» у Франции до 2035 года.

    26 ноября 2025, 19:24 • Новости дня
    Суд Франции подтвердил приговор Саркози

    Суд Франции подтвердил приговор Саркози по делу о расходах на выборы в 2012 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высшая судебная инстанция Франции оставила в силе обвинительный приговор экс-президенту Николя Саркози, отклонив его апелляцию по финансированию выборов, пишут местные СМИ.

    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию экс-президента Николя Саркози по делу о финансировании избирательной кампании 2012 года, передает  РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс. Как сообщает французское агентство, суд подтвердил обвинительный приговор в отношении Саркози.

    Таким образом, решение апелляционного суда осталось в силе. Саркози был приговорён к штрафу в 3750 евро и шести месяцам ограничения свободы, которые он должен отбыть дома с электронным браслетом.

    Кассационный суд рассматривал только вопросы применения закона, а не обстоятельства самого дела. Приговор по так называемому процессу «Бигмалион» был впервые вынесен ещё в 2021 году. Следствие установило, что Саркози потратил на кампанию 42,7 млн евро вместо разрешённых 22,5 млн евро, причём он был заранее предупреждён о предельных расходах.

    Это уже второй подтверждённый обвинительный приговор для Саркози – до этого он был признан виновным по делу о «прослушках». Французское законодательство не предусматривает дальнейших возможностей обжалования этого решения для бывшего президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский экс-президент Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о финансировании его избирательной кампании Муаммаром Каддафи.

    10 ноября суд решил освободить Саркози из тюрьмы под судебный контроль.

    После освобождения Саркози заявил, что сосредоточится на подготовке к апелляции.

    25 ноября 2025, 10:27 • Новости дня
    Макрон исключил отправку французской молодежи воевать на Украину

    Макрон опроверг связь реформы призыва с отправкой молодежи воевать на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что реформы военной службы в стране не связаны с отправкой французской молодежи на Украину, а касаются укрепления связи армии и государства, сообщает радиостанция RTL.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отверг предположение о том, что реформа национальной военной службы приведет к отправке французской молодежи на Украину, передает ТАСС.

    В эфире радиостанции RTL он отметил, что целью реформы является укрепление связи между государством и вооруженными силами, а не участие Франции в конфликте на Украине. Обязательный призыв во Франции отменили еще в конце 1990-х годов при президенте Жаке Шираке.

    В последнее время в стране обсуждается вопрос обороны на фоне заявлений начальника Главного штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона. Ранее он отмечал, что Париж обладает необходимыми ресурсами для противостояния Москве и подчеркивал важность перевооружения Франции, а также делал предположение о необходимости готовности к возможному столкновению с Россией через три-четыре года.

    Ранее Le Figaro сообщала, что Эммануэль Макрон готовится объявить о введении во Франции добровольной военной службы.

    Генерал Фабьен Мандон призвал французских граждан быть готовыми к «потере своих детей» для якобы сдерживания России.

    Президент России Владимир Путин называл заявления о возможном нападении России на НАТО чушью.

    Власти Франции заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    26 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Россияне задержаны во Франции по делу о сговоре с иностранным государством

    Parisien: Франция задержала россиян по делу о сговоре с иностранным государством

    Tекст: Антон Антонов

    Французские спецслужбы задержали членов организации SOS Donbass по подозрению в «сговоре с иностранным государством», среди задержанных есть россияне, сообщает Parisien.

    По данным Parisien, гражданка России Анна Н. и француз Венсан П. были задержаны 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции, передает РИА «Новости».

    По информации издания, обоим предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством», «осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства», и «заговоре с целью совершения преступления».

    Французские власти считают, что задержанные работали под видом гуманитарной деятельности на российские спецслужбы. Со стороны задержанных все подозрения отвергнуты, они не признали свою причастность к шпионажу, уточняет издание со ссылкой на прокуратуру.

    Анна Новикова, гражданка России, известна как внештатный стрингер РИА «Новости» во Франции, сообщило агентство.

    Кроме того, задержан третий подозреваемый, россиянин Вячеслав П., который также находится под стражей. Позднее СМИ сообщили о задержании еще одного члена SOS Donbass, французского гражданина Бернара Ф., которому предъявили обвинение и отпустили под судебный надзор с запретом на работу, связанную с Россией, в рамках общественных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре полиция Франции задержала четверых художников за создание граффити с изображением истребителей Mirage в виде гробов.

    26 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    Российской активистке SOS Donbass во Франции пригрозили 15 годами тюрьмы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская гражданка, вице-президент ассоциации SOS Donbass, может быть осуждена французскими властями на 15 лет лишения свободы за «разведывательную деятельность», сообщили в прокуратуре страны.

    Посольство России во Франции внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает контакт с семьей задержанной гражданки, заявили в дипмиссии ТАСС.

    Французские власти до сих пор официально не уведомили российское диппредставительство о причинах ареста.

    Прокуратура Парижа разъяснила, что задержанной предъявлены четыре обвинения, среди которых «соучастие в нанесении ущерба охраняемому имуществу в интересах иностранного государства» и «разведывательная деятельность».

    За самое серьезное из них предусмотрено до 15 лет лишения свободы и до 150 тыс. евро штрафа, по другим статьям – наказание до 10 лет тюрьмы и аналогичный штраф.

    Дело связано с размещением плакатов с лозунгом на Триумфальной арке и в другом месте Парижа. Хотя прямое участие россиянки в этом не подтверждено, прокуратура уточнила: ее связывали с человеком, отвечавшим за расклейку, который также был задержан.

    Обвинения ему включают порчу охраняемого имущества и участие в преступном сообществе.

    В рамках дела были задержаны также двое французов. Руководителя ассоциации SOS Donbass обвинили по тем же статьям, за исключением порчи имущества, ему также грозит до 10 лет лишения свободы.

    Второй француз был отпущен под судебный контроль.

    Ранее СМИ сообщили, что французские спецслужбы задержали в Париже двух активистов ассоциации SOS Donbass, среди которых была россиянка. Их подозревали якобы в шпионаже в пользу России.

    26 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Le Parisien сообщил о предложении подозреваемому 15 тыс. евро за ограбление Лувра

    Le Parisien: Подозреваемому в ограблении Лувра предложили 15 тыс. евро за кражу

    Tекст: Мария Иванова

    Один из подозреваемых в ограблении Лувра рассказал, что получил предложение о краже за 15 тыс. евро от «людей со славянским акцентом».

    Один из подозреваемых в ограблении Лувра сообщил, что получил предложение совершить кражу за 15 тыс. евро от двух мужчин «со славянским акцентом», передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    Если верить его словам, подозреваемый не знал, что проникает именно в Лувр, а считал, что взламывает обычное здание без посетителей.

    Французская полиция не исключает, что организаторами преступления могли быть иностранцы, коллекционеры или представители преступных группировок, заинтересованные в дорогостоящих произведениях искусства. По данным следствия, между участниками ограбления не было профессиональных преступников – они были знакомы ранее, но не принадлежали к крупной криминальной среде.

    После новости о задержании четвертого предполагаемого участника ограбления, стало известно о поимке еще троих подозреваемых – одного мужчины и двух женщин. Всего 9 октября преступники с помощью автогидроподъемника проникли в Галерею Аполлона и похитили девять украшений, среди которых была корона императрицы Евгении, покрытая 1354 бриллиантами, однако украшение было выброшено во время бегства.

    Общая стоимость похищенного прокурор Парижа оценила в 88 млн евро. К расследованию этого дерзкого преступления привлечены более 100 следователей, но следов похищенных ювелирных изделий пока обнаружить не удалось.

    Ранее Le Parisien заявила о связи ограбления Лувра с иностранным заказчиком.

    Парижская прокуратура уточнила, что задержанные по делу о похищении ювелирных украшений из Лувра ранее были осуждены за кражи.

    WSJ отметила, что ошибки грабителей помогли полиции их задержать.

    27 ноября 2025, 11:29 • Новости дня
    Во Франции задумались о добровольной службе в армии для молодежи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французский президент Эммануэль Макрон намерен объявить о восстановлении добровольной воинской службы для мужчин и женщин на базе Варсес в Альпах, сообщают СМИ.

    Франция после почти 30-летнего перерыва объявит о возвращении воинской службы, рассчитывая укрепить обороноспособность на фоне «роста угроз со стороны России», пишет Politico.

    Ожидается, что Макрон объявит об этом решении на базе Варсес, он предложит добровольную десятимесячную службу для молодежи обоих полов.

    В отличие от стран Балтии и Скандинавии, где служба обязательна, французская программа будет добровольной – власти надеются привлечь к 2035 году около 50 тыс. молодых людей, это составит примерно 6% от соответствующей возрастной группы.

    Возвращение службы призвано решить задачу кадрового дефицита – к 2035 году Франция планирует увеличить резервистов с 45 до 105 тыс. человек.

    В общественных дебатах во Франции раздавались призывы к восстановлению службы как ради патриотизма, так и для социальной интеграции. Елисейский дворец полагает, что основной мотив сейчас – военный, страна нуждается в большем количестве подготовленных кадров для ответа на внешние угрозы.

    Отмечается, что создание эффективной системы требует дополнительных бюджетных средств и разъяснения обществу значимости службы, поскольку молодежь в целом менее склонна к такому выбору, чем старшее поколение.

    По данным соцопросов, большинство европейцев поддерживают восстановление обязательной службы, но среди молодежи такой поддержки меньше даже в странах, граничащих с Россией.

    Ранее немецкие политические партии достигли предварительного согласия по ключевым положениям законопроекта о реформе военной службы. По данным прессы, они решили обязать всех мужчин определенного возраста проходить медицинское освидетельствование.

