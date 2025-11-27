Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи Франции

Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, заявления Макрона по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию единственной проблемой для Украины и обвинив Москву в стратегической конфронтации с Европой. Французский президент, по его словам, заявил о намерении направить войска в район Киева и Одессы после достижения урегулирования. Министр назвал подобную риторику далекими от мира фантазиями.

Кроме того, Лавров отметил, что в странах Европы все чаще задаются вопросом о будущем региона, поскольку Украина, по его выражению, «не на веки».

«Некоторые европейцы начинают задумываться о том, а что дальше? Украина – это не на веки. Мы – соседи, когда-то придется восстанавливать отношения», – отметил министр иностранных дел России.

Ранее Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы вдали от линии фронта после завершения конфликта, в том числе в Киеве и Одессе.

Лавров отметил, что Европа «провалилась по всем статьям» в действиях по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

