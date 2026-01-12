Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.11 комментариев
Силы ПВО за восемь часов уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России
Российские силы противовоздушной обороны за восемь часов сбили 19 украинских беспилотников в разных регионах страны, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале Министерства обороны сообщили: «с 08:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 над территорией Республики Крым, четыре над территорией Краснодарского края, два над территорией Курской области, один над территорией Белгородской области и пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря».
Ранее дежурные силы ПВО утром ликвидировали шесть беспилотников самолетного типа, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Ростовской области.
Напомним, силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников за одну ночь над разными регионами России.