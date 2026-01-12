Силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Tекст: Елизавета Шишкова

В ночь на 12 января российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территориями Республики Крым, Республики Адыгея, Курской области, акваторией Черного моря и один БПЛА – над территорией Воронежской области».

Накануне силы ПВО за пять часов сбили семь беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями.

Воронежская православная гимназия в ночь на воскресенье получила повреждения в результате атаки украинских беспилотников.

Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников на Воронежскую область.