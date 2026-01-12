Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.5 комментариев
Силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над регионами России за ночь
За прошедшую ночь системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России и в воздушном пространстве над Черным морем, сообщило Минобороны.
В ночь на 12 января российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.
Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территориями Республики Крым, Республики Адыгея, Курской области, акваторией Черного моря и один БПЛА – над территорией Воронежской области».
Накануне силы ПВО за пять часов сбили семь беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями.
Воронежская православная гимназия в ночь на воскресенье получила повреждения в результате атаки украинских беспилотников.
Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников на Воронежскую область.