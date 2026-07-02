Закачка газа в подземные хранилища Европы резко упала

Закачка газа в подземные хранилища Европы резко снизилась

Tекст: Дмитрий Зубарев

Закачка топлива в европейские подземные хранилища в июне снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы по итогам первого летнего месяца достигли минимальных за пять лет 49%, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Отбор из европейских резервуаров составил 727 млн куб. м, что на 14% меньше показателей прошлого года. При этом объем пополнения запасов упал до двухлетнего минимума в 10,1 млрд куб. м. Этот результат оказался на 6% ниже средних исторических темпов заполнения на конец июня.

Одновременно страны ЕС сократили импорт сжиженного природного газа до минимума за последние 10 месяцев. Потоки с терминалов в газотранспортную систему составили около 10,1 млрд куб. м, что на 13% меньше майских значений и на 18% уступает показателям июня 2025 года.

Падение поставок связано с жесткой конкуренцией за свободные объемы СПГ с азиатскими рынками, вызванной кризисом на Ближнем Востоке. Несмотря на это, по итогам первого полугодия 2026 года поступления газа остаются на рекордном уровне около 72,7 млрд куб. м, однако темпы роста замедлились до 1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза могут столкнуться с нехваткой природного газа предстоящей зимой.

В конце мая компания «Газпром» зафиксировала очередной антирекорд закачки топлива в европейские подземные хранилища.

Суммарный объем поступления энергоносителя в мае продемонстрировал самые низкие темпы за последние 12 лет.