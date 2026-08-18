Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
ДТП с участием двух автобусов произошло в Москве
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов произошло на улице Дыбенко в Москве, сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
Никто не пострадал. В ДТП участвовали автобусы маршрутов 445 и 673, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аварии автобуса с грузовиком в Москве погиб пешеход. Предполагаемым виновником аварии стал водитель грузовой машины.
В июле на улице Академика Миллионщикова маршрутный автобус врезался в препятствие и травмы получили 17 человек, включая двоих грудных детей.