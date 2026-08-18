Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Украина захотела получить международную финансовую помощь на 101 млрд долларов
Кабмин Украины захотел получить международную помощь на 101 млрд долларов
Проект новой программы украинского кабмина, внесенный в Верховную раду, предусматривает международную финансовую помощь на 101 млрд долларов в 2026-2027 годах, сообщают информационные агентства.
Одной из ключевых задач названа поддержка госбюджета за счет партнеров, включая ЕС, МВФ, Всемирный банк и другие структуры, передает ТАСС.
На 2026 год предусмотрено привлечение около 49 млрд долларов, на 2027 год – 52 млрд долларов. На Украине признают, что бюджет уже несколько лет формируется с рекордным дефицитом, а собственные ресурсы страны исчерпаны и находить новые источники средств все сложнее.
Отдельно правительство планировало привлечь не менее 60 млрд евро кредитов от ЕС на закупку вооружения и военной техники.
Отдельной целью правительства стало «привлечение, развитие и удержание человеческого капитала на военной службе». Кабмин намеревается усилить систему комплектования ВСУ личным составом за счет мобилизации и совершенствования воинского учета и рассчитывал к 2027 году довести укомплектованность армии до 100%.
Планируется целенаправленная подготовка населения к военной службе через систему «национального сопротивления», при этом к 2027 году центры подготовки должны обучать 60 тыс. человек в год.
Всего программа занимает 76 страниц и включает почти 90 так называемых операционных целей в различных сферах, вплоть до планов увеличить потребление населением контента на украинском языке на 10%.
По данным сайта Рады, документ уже направлен на рассмотрение профильного парламентского комитета. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий выразил надежду, что парламент утвердит программу как можно скорее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Верховной рады утвердили главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины.
В середине июля Верховная рада проголосовала за состав нового кабинета министров, оставив без утвержденных руководителей Минобороны и МИД.