Украина захотела получить международную финансовую помощь на 101 млрд долларов

Кабмин Украины захотел получить международную помощь на 101 млрд долларов

Tекст: Антон Антонов

Одной из ключевых задач названа поддержка госбюджета за счет партнеров, включая ЕС, МВФ, Всемирный банк и другие структуры, передает ТАСС.

На 2026 год предусмотрено привлечение около 49 млрд долларов, на 2027 год – 52 млрд долларов. На Украине признают, что бюджет уже несколько лет формируется с рекордным дефицитом, а собственные ресурсы страны исчерпаны и находить новые источники средств все сложнее.

Отдельно правительство планировало привлечь не менее 60 млрд евро кредитов от ЕС на закупку вооружения и военной техники.

Отдельной целью правительства стало «привлечение, развитие и удержание человеческого капитала на военной службе». Кабмин намеревается усилить систему комплектования ВСУ личным составом за счет мобилизации и совершенствования воинского учета и рассчитывал к 2027 году довести укомплектованность армии до 100%.

Планируется целенаправленная подготовка населения к военной службе через систему «национального сопротивления», при этом к 2027 году центры подготовки должны обучать 60 тыс. человек в год.

Всего программа занимает 76 страниц и включает почти 90 так называемых операционных целей в различных сферах, вплоть до планов увеличить потребление населением контента на украинском языке на 10%.

По данным сайта Рады, документ уже направлен на рассмотрение профильного парламентского комитета. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий выразил надежду, что парламент утвердит программу как можно скорее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Верховной рады утвердили главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины.

В середине июля Верховная рада проголосовала за состав нового кабинета министров, оставив без утвержденных руководителей Минобороны и МИД.