Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Путин заявил о мирном сосуществовании славян и угро-финнов
Путин: Славянские и угро-финские племена жили вместе в согласии
Славянские и угро-финские племена в древности жили на территории современной России в мире и практически не воевали друг с другом, заявил президент Владимир Путин.
«Славянские и угро-финские племена в древние времена жили вместе, практически бок о бок, фактически на одной территории», – заявил Путин на встрече с лауреатами педагогических конкурсов, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что этот факт подтверждается историческими и археологическими исследованиями, которые проводились даже далеко к югу от Москвы.
По его словам, данные о том, что изучение национальной культуры народов России не мешает единству многонациональной российской нации, абсолютно точно подтверждены реальными исследованиями в области археологии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поддержал создание цифровой библиотеки языков народов России. Президент назвал культурное многообразие общей силой народов страны.
В четверг глава государства назвал текущие события важнее исторических.