Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
Единство народов России формировалось столетиями, а многообразие культур составляет основу страны и ее общую силу, заявил Владимир Путин на встрече с педагогами.
«Изучая родные языки, изучая родную культуру, историю, мы будем как раз показывать то, что является достоянием археологической науки и исторической науки», – сказал Путин на встрече с педагогами.
Он подчеркнул, что единство народов России формировалось на протяжении веков, передает ТАСС.
«Это единство народов Российской Федерации складывалось веками. Это не какая-то новость», – сказал глава государства.
Путин подчеркнул важность того, чтобы и сегодня рассказывать о значении культурного разнообразия России. «Нужно показывать и сегодня, что это многообразие нашей российской культуры составляет ее основу, фундамент. В этом наша общая сила», – заявил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин отметил, что России сейчас особенно важно поддерживать единство народа. Глава государства назвал сбережение русского языка основой суверенного общества.
В марте президент назвал единство и самобытность народов уникальностью страны.