Мишустин сообщил о строительстве 1,7 тыс. новых школ в России

Мишустин: В России с 2019 года построено более 1,7 тыс. новых школ

Tекст: Валерия Городецкая

Мишустин в ходе визита в Кызыл заслушал доклады о готовности системы образования и модернизации здравоохранения, сообщило правительство в Max.

Министр просвещения Сергей Кравцов доложил, что 1 сентября за парты сядут 17,8 млн учеников, из которых 1,5 млн пойдут в школу впервые. На обеспечение младшеклассников горячим питанием в федеральном бюджете выделено 76 млрд рублей.

Продолжается масштабное обновление школьной инфраструктуры. Новое оборудование с прошлого года поступило в 23 тыс. кабинетов труда и ОБЗР, в текущем году оснащаются 23 тыс. кабинетов физики, музыки и ИЗО. На следующий год запланирована поставка техники в 20 тыс. кабинетов химии, биологии и математики. С 2019 года капитальный ремонт провели в более чем 6,5 тыс. школ.

«Я надеюсь, что наше Министерство просвещения с учителями, со всем коллективом, сделает все возможное, чтобы ребята получали самое современное образование, являлись патриотами своей страны, хорошо учились и продолжали выбирать свою профессию», – подчеркнул премьер-министр. Он отметил рост интереса школьников к техническим специальностям и повышение результатов ЕГЭ, в том числе по естественно-научным предметам.

Глава Минздрава Михаил Мурашко представил доклад о модернизации первичного звена здравоохранения, на которую до 2030 года выделено более 557 млрд рублей. По итогам года профилактикой заболеваний охватили 106,2 млн человек. В отрасли активно идет цифровая трансформация: электронные медкарты введены во всех медучреждениях, а более миллиона рабочих мест оснастили информационными системами.

С 2021 года в стране отремонтировали около 8 тыс. объектов здравоохранения, что почти вдвое снизило долю зданий, требующих капитального ремонта. За этот период было закуплено почти 230 тыс. единиц медицинского оборудования. Расширился перечень услуг по ОМС, увеличилось количество работающих по программе врачей и медсестер.

Весной президент России Владимир Путин сообщил о выделении 940 млрд рублей на строительство 1700 новых школ.

В прошлом году секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев отчитался о капитальном ремонте более пяти тысяч учебных заведений.

Месяцем ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил главе государства о первом в истории максимальном результате ЕГЭ по пяти предметам.