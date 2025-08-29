Якушев сообщил о проведенном в более пяти тыс. школ капремонте

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ЕР, Владимир Якушев сообщил, что с 2022 года в России капитально отремонтировали 5 тыс. 602 школьных здания по федеральной программе.

По его словам, активное участие в контроле и реализации программы принимали представители партии «Единая Россия», родители, педагоги и Минпросвещения, что позволило завершить значительный объем работ к 1 сентября этого года.

Якушев отметил, что обновленные классы и современные спортивные площадки повышают интерес детей к учебе и спорту, а также улучшают условия работы для учителей. Он подчеркнул, что школы становятся точками роста для регионов, а партия вместе с родительским и учительским сообществом продолжит контролировать каждый этап работ.

В 2025 году ремонтируется еще 78 объектов среднего образования и 143 детских сада. Итоги капремонта детсадов и колледжей планируется подвести в конце 2025 года. Партия также сформировала реестр объектов, нуждающихся в ремонте, и продолжает работу по обеспечению безопасности учеников на прилегающих дорогах.

Капитальный ремонт в 580 школах завершится до конца года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Всероссийском штабе по программе строительства и капремонта.

Кравцов отметил, что до 2030 года в российских регионах построят 150 новых школ, 100 детских садов и 12 передовых школ. Уже в этом году начнется строительство 64 школ, 57 детсадов и пять передовых школ, сдача которых намечена на 2027 год.

Программа капитального ремонта школ инициирована президентом Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году и является частью народной программы партии. С 2024 года к программе присоединились новые регионы, а поручение по строительству 1300 новых школ выполнено досрочно. Кроме того, «Единая Россия» добилась выделения федеральных средств для всех направлений программы.