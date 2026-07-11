США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.5 комментариев
Названа причина ДТП с автобусом в Татарстане
Превышение скорости стало причиной ДТП с автобусом в Татарстане
В прокуратуре назвали предварительную причину ДТП с автобусом в Татарстане, где пострадали 15 человек, двое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Предварительной причиной аварии с автобусом в Черемшанском районе Татарстана стало превышение скорости водителем, который не справился с управлением, передает ТАСС. В прокуратуре республики отметили: «По предварительной информации, водитель автобуса превысил скорость».
Инцидент произошел в ночь на 11 июля на автодороге Кузайкино – Нурлат. Автобус, принадлежащий ООО «Национальный туроператор «Своя компания» из Башкортостана, следовал по маршруту Самара – Набережные Челны. В салоне находились 46 человек, включая двоих детей. Погибших в результате происшествия нет.
Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Альметьевска и Лениногорска. В больницах остаются девять пассажиров. Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжелое, остальные получили травмы средней и легкой степени.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения. Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аварии с междугородним автобусом в Татарстане пострадали 15 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за уснувшего за рулем мужчины.
Ранее на скоростной магистрали М-12 опрокинулся пассажирский автобус с иностранцами.