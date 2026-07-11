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Правила продажи туров изменили в России
Новые правила продажи туров заработают в России с сентября – с этого момента туроператоры должны будут информировать потенциальных туристов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях, рассказал заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.
С сентября в России начнут действовать обновленные правила продажи туристических путевок, передает РИА «Новости». Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев пояснил, что изменения направлены на повышение информационной прозрачности отрасли.
«С 1 сентября вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Теперь помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент обязан информировать потребителя об иных, не указанных в правилах прямо обстоятельствах и рисках исходя из характера продукта», – рассказал эксперт.
По словам специалиста, агентства будут детально разъяснять клиентам особенности пребывания в других странах, включая возможные опасности. Договоры станут подробнее, что поможет минимизировать риски претензий. Нововведения установят единые стандарты работы для всех участников рынка, четко регламентируя их ответственность перед туристами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России спрогнозировала летний выезд за рубеж до 6,8 млн отечественных туристов.
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